¡Ö¤½¤Î¥á¥¤¥¯¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡×40Âå¤ËÂ¿¤¤¡È¥á¥¤¥¯¤Î¸í²ò¡É¥ï¡¼¥¹¥È5¡£¼ã¸«¤¨¤Î¾ï¼±¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤
¡¡ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥¤¥¯¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Èè¤ì¤Æ¸«¤¨¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤é¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±óÆ£¹¬»Ò¤¬¡¢Ï·¤±¸«¤¨¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ä¤¹¤¤¡È¥á¥¤¥¯¤Î¸í²ò¥ï¡¼¥¹¥È5¡É¤È¡¢º£¤Î´é¤Ë¹ç¤¦²ò·èºö¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¸í²ò¡ ¸üÅÉ¤ê¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ç¤ò¥·¥ß¤ò¥«¥Ð¡¼
¡¡40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥·¥ß¤ä¤¯¤¹¤ß¤ò¡ÖÁ´Éô¾Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤¢¤Þ¤ê¡¢¥«¥Ð¡¼ÎÏ½Å»ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ò¸üÅÉ¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ò¸üÅÉ¤ê¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÉ¬¤º¤·¤â¥·¥ß¤¬±£¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÕ¤ËÈ©ËÜÍè¤¬»ý¤ÄÆ©ÌÀ´¶¤ä¥Ä¥ä´¶¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ÆÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿åÊ¬ÎÌ¤ä¥Ï¥ê´¶¤¬Äã²¼¤·¤¬¤Á¤Ê40Âå¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤òÅÉ¤ê½Å¤Í¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥è¥ì¤¿¤ê¡¢ÌÓ·êÍî¤Á¤·¤¿¤ê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ò·èºö¡Û
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ß¥«¥Ð¡¼¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢²½¾Ñ²¼ÃÏ¤È¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡²½¾Ñ²¼ÃÏ¤Ï¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥é¡¼¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë²¼ÃÏ¤òÁª¤Ö¤È¡¢Â¾¤Î¿§¤Î²¼ÃÏ¤è¤ê¤â¥·¥ß¤ä¥¯¥Þ¡¢¤¯¤¹¤ß¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ï¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¿§Çò¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥¨¥í¡¼¤Ç¤â¤ä¤ä¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌÀ¤ë¤á¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡¤ÇÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ï¥Ä¥ä´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢Çö¤¯¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ä¥ä´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥È¤ÊÈ©¤è¤ê¤â¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤Ç¥·¥ß¤ò¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ÏÈ©¿§¤è¤ê¤â¾¯¤·°Å¤á¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤Ï¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤ä¥Ô¥¿¥Ã¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¹Å¤á¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢ÌÊËÀ¤äºÙ¤¤¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¤Ç¥È¥ó¥È¥ó¤ÈÅÉ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹ÈÏ°Ï¤Ë¹¤¬¤ë¥·¥ß¤ä´ÎÈÃ¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¸í²ò¢ ÂÀÈý¡á¼ã¤¤
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤¤¿ÂÀÈý¥Ö¡¼¥à¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Èý¤òÂÀ¤¯¤¹¤ì¤Ð¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬À÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Ï°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¹ü³Ê¤ä¶ÚÎÏ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë40Âå¤Ç¤Ï¡¢ÂÀÈý¤¬½Å¤¿¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ò·èºö¡Û
¡¡ÂÀ¤µ¤è¤ê¤â½À¤é¤«¤µ¤äÈ´¤±´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢ºî¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤Èý¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÈýÆ¬¤òÉÁ¤¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢Èý»³¤ò¶¯Ä´¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢ÌÓÎ®¤ì¤ò¼«Á³¤ËÀ°¤¨¤Æ¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¥á¥¤¥ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤ê»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¡¸í²ò£ ÎÞÂÞ¤Ï¥Þ¥¹¥È
¡¡ÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢´Ö±ä¤Ó¤·¤¬¤Á¤Ê´é¤Î²¼È¾Ê¬¤òÃ»½Ì¤·¤Æ¸«¤»¡¢¼ã¡¹¤·¤¯¸«¤»¤ë¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÌÜ¤Î²¼¤Ë¤Ï¤Á¤ê¤á¤ó¤¸¤ï¤¬¤¢¤ë40Âå¤ÏÂ¿¤¯¡¢¥é¥á¤ä¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤¦¤È¡¢¥·¥ï¤ò°ÌÜÎ©¤Á¤µ¤»¡¢¼ãºî¤ê´¶¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌµÍý¤ËÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔ¼«Á³¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬40Âå¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ò·èºö¡Û
¡¡ÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯ÍÑ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò¤¦¤Þ¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£È©¤Ê¤¸¤ß¤¬¤è¤¯¡¢È©¤è¤ê¤âµ¤»ý¤ÁÌÀ¤ë¤á¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥Ñ¡¼¥ëÆþ¤ê¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ç¥µ¥Ã¤ÈÌÜ¤Î²¼Á´ÂÎ¤ËÌÀ¤ë¤µ¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÏËÄÄ¥¿§¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¥Ï¥ê´¶¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹õÌÜ¤Î²¼¤¢¤¿¤ê¤ËÃ¸¤¤¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ä¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤±Æ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜ¤Î²¼¤ËÌÀ¤ë¤µ¤È¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤Û¤É¤è¤¯¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
