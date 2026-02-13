アイドルグループ#Mooove!のリーダーを務めながら、148cmのカラダをダイナミックに生かした表現で人気を博す姫野ひなの。根っからの前向きな性格で、ついた異名は「ポジティブマスター」。アイドル活動だけでなく、グラビアでもポジティブな姿勢で果敢にチャレンジしている。グラビアムックPARADE2026冬号の撮影で相対したのは、女性に宿る"少女性"を引き出す手腕が光る青山裕企氏。「かくれんぼ」をテーマに大人2人が隠れたり追いかけたりした撮影後、姫野がアイドル活動と私生活を語った。

【写真】身長148cmのリーダー・#Mooove!姫野ひなの 透明感あふれる撮り下ろしショット

──姫野さんといえばデビュー当初からショートカットのイメージが強かったのですが、最近は髪が伸びて雰囲気が変わりましたね。

そうなんです！ もう1年半くらい髪を伸ばしています。以前は「ショートカット担当」と言っていたけど、髪を伸ばしてからは「大人っぽくなったね」と言われる機会が増えました。中身の性格は全然変わっていないんですけどね（笑）。

──髪を伸ばそうと思ったのは、何か心境の変化があったのですか？

以前はアイドル活動をする中で「固定ヘア」があったんですけど、それがなくなり、「自分に合うヘアスタイルを探していいよ」と言われたのがきっかけです。事務所のマネージャーさんも「伸ばすのもかわいいよ」と言ってくれたし、伸ばしたほうがお仕事の幅も広がると思って。アイドルとしての「ショートカットの姫野ひなの」は3年間でファンの方にたくさん見ていただいたので、そろそろ新しい自分に挑戦してもいい時期かなと思って、伸ばす決心をしました。

──子どもの頃からずっとショートカット？

小学生の頃は長かったんです。でも中学時代に広瀬すずさんに憧れてボブにしました。それ以降、伸ばしては切ってを繰り返しています。

──髪を伸ばして芸能活動をしてみて、感じることはありますか？

ショートの頃はヘアアレンジをすることがあまりなかったんですけど、伸びてからはヘアメイクさんにいろんなアレンジをしてもらうようになって、自分でもアレンジを楽しむようになりました。そして、「大人っぽいね」と言われるようになったことで、中身も大人っぽくなりたいな、って。所属しているグループの#Mooove!では初期メンバーでリーダーで最年長なので、先輩らしい風格を見せたいと思っています。

──なるほど。目指している理想の大人像は？

部屋のお掃除が完璧にできて、料理をサッと作れる人。あと、聞き上手な人に憧れます。私は誰かが話していると、つい「私も私も！」って自分のことをしゃべってしまうので。相手の話を「うんうん」と優しく最後まで聞ける人が理想ですね。

──掃除や料理は苦手なんですか？

料理は昔はよく作っていました。それこそ昔はお料理教室に通っていて、毎週料理を家族に振る舞っていたんですよ。でも今は一緒に住んでいる妹が作ってくれることが多くて、私が帰ってきたらご飯ができているんです。

──素晴らしい妹さんじゃないですか。

そうなんですよ！ 妹はお部屋掃除もしてくれます。私は昔から掃除が苦手で。母親に「お掃除して」と言われても、途中で"揚一番"を見つけて食べ始めるような子でした（笑）。

──掃除と料理ができる大人を目指す、と。

はい。ちなみに今年のプライベートの最大の目標は「睡眠時間を無駄にしない」です。私、ついつい4時、5時くらいまでNetflixとかを観ちゃうんですよ。「そんな生活をしていたら30歳くらいになって響くよ」と言われ、「それは困る！」と。せめて2時半には寝ようと思っています。

保育園の頃から「ずっと一緒にいようね」

──さて、今回の撮影はいかがでしたか？

髪を伸ばしてから大人っぽい撮影が多くなったので、今回のように自分らしさ全開の元気でニコニコした撮影は久しぶりで楽しかったです。今回のテーマは「かくれんぼ」。椅子の下にもぐり込んでみたり、カーテンの中に隠れてみたり。でもかくれんぼと言いながらお尻や頭が見えていて、撮影中「いや全然隠れてないじゃん！」って心の中でツッコミを入れていました（笑）。

──撮影中もずっと楽しそうでしたね。

最初はあまりしゃべりすぎないほうがいいかなと思っていたんですけど、やっぱり楽しくなってきちゃって、カメラマンさんともたくさんお話ししました。でも、こういう明るくてポジティブな性格は自分の長所だと思っています！

──では改めてここで、姫野さんの普段の活動について教えてください。

私は普段、#Mooove!というアイドルグループで活動しています。アイドルになるという夢を叶えるために、北海道から上京してきました。上京して4年が経つんですけど、#Mooove!は現在3年目で、まだまだ成長の途中です。持ち前のポジティブさを大切にして、ステージに立てる幸せを毎回噛み締めながら活動しています。ダンスは得意ではないけれど踊ること自体は好きなので、148cmの小さな体を大きく動かして「届け〜！」って気持ちでパフォーマンスしています。これから、たくさんの人に「姫野ひなの」という名前を聞いただけで「あ、ひなのちゃんね！」と分かってもらえるような存在になりたいです！

──#Mooove!の強みや魅力というと？

メンバー同士の仲の良さです。どこへ行くにも修学旅行みたいな雰囲気でずっとおしゃべりしています（笑）。その空気感がライブのパフォーマンスにも出ていると思いますし、ファンの方からは「#Mooove!の仲の良さが好き」と言っていただくことも多いです。

──しかも、先ほど話に出てきた妹の姫野ゆめのさんが新メンバーとして加入したんですよね？

はい、保育園の頃から「ずっと一緒にいようね」なんて言っていたんですけど、まさか一緒にアイドルができるなんて！ 妹の存在は、ライバルであり、何でも言い合える仲間。切磋琢磨して、グループにいい効果をもたらすことができるように頑張ります。

──また、姫野さんはアイドル活動だけでなく、ソロでグラビアの仕事にも精力的です。

始めた頃はすごく恥ずかしかったけれど、誌面になった自分の写真を見て「え、私ってこんな表情するんだ」という発見があるのが楽しくて。プライベートでは着る機会がないような制服や水着を着せていただけるのもうれしいです。「背中がきれいだね」と褒めていただくこともあるんですけど、撮影をしていなかったら気付けなかった部分だなと思います。

──グラビアでの目標はありますか？

写真集を出すことです。事務所に入る際の面談で十味さんの写真集を見せていただき、私も出せるように頑張りたいと思いました。なので、自分の写真集を出すという目標を叶えたいです。

──では写真集のほかに、2026年の目標は？

まず私は北海道出身なので、北海道の良さを伝えられる活動をして、地元の方たちに少しでも喜んでもらいたいです。#Mooove!としては、TOKYO IDOL FESTIVALのような大きなフェスでメインステージに立てるようになることが目標。あと個人では、しゃべることが好きなのでバラエティ番組に出たいです！

──いろんな夢があるんですね。一つでも多く叶う年になったらいいですね。

「一つでも多く」ではなく、全部叶えます！

【プロフィール】

姫野ひなの（ひめの・ひなの）／11月11日生まれ、北海道出身。身長148cmのポジティブマスター。アイドルグループ・#Mooove!のリーダーで青色担当。同グループの楽曲『アンチバキューマー』が2026年1月開始のドラマ『令和に官能小説作ってます』（テレビ大阪）のオープニングテーマに。

公式X：＠aquamarin__

公式Instagram：@pi._.y

撮影／青山裕企

取材・文／左藤 豊