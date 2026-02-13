のん「美味しすぎて感動」丘みつ子の秘伝水餃子を100個完食
俳優・アーティストののんが11日、オフィシャルブログを更新。女優・丘みつ子と満面の笑みの撮影オフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
８人組グループ・timeleszの菊池風磨が主演を務める中京テレビ・日本テレビ系水曜プラチナイト『こちら予備自衛英雄補?!』（毎週水曜 深夜０：24）に出演中ののん。 この日、「秘伝の」と題してブログを更新すると、同ドラマで共演する丘に「皮から作る水餃子のレシピを教わって、お家で作ってみたら美味しすぎて感動」と報告。教わった“秘伝”のレシピで手作りした水餃子にすっかりハマった様子をつづった。
さらに「計100個作って２日で全部食べてしまいました」と驚きの告白。「体調管理とか忘れて食べまくり、美味しく満たされた」と思わず箸が止まらなくなったことを ユーモアたっぷりに明かした。
また、黒のインナーに迷彩柄の衣装に身を包んだのんと、ネイビーのトップスに黒の防具を着用した丘が役衣装のまま柔らかな笑顔を見せたり、満面の笑みで寄り添う２ショットを公開。丘が演じるフジワラについて「フジワラさんがかっこいい こち予備みてね」とアピール。
最後は「※本日は10分遅れ 24:34から放送です」と放送時間の変更も呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「そんなに細いのに、ご飯６合伝説に新たな１ページ」「１回教わっただけで秘伝の水餃子が作れてしまうのも、一種の能力かも」「たまにはど〜んと たべちゃって」「のんの手作り餃子食べられたらシアワセだなぁ〜」「今年の目標は『元気』という事でしっかり食べてパワーチャージ！ってことにしときましょう」や「のんさんミリタリーコーデかっこいい」「のんちゃんと丘さんは親子以上の歳の差ですが、なかなか良いコンビ」「二人ともカワイイ」「丘さんも変わらず存在感を放っててみんなの能力がおもしろすぎる(笑)」「強烈なフジワラの役作り素晴らしい」などの声が寄せられている。
