交流や交際の気配どころか、ドラマや映画での共演歴もない平手友梨奈（24才）と神尾楓珠（27才）による結婚報告に、とにかく驚いたという感想とともに、公表された2ショット写真によって2人が似ているとの声がSNSを中心に上がっている。それまで言われたことがなかったのに、なぜ似ているという感想が広がったのか、臨床心理士の岡村美奈さんが分析する。

【写真】字も似ている！2人の直筆署名を見る

元欅坂46の女優で歌手の平手友梨奈と俳優の神尾楓珠が11日、各々のSNSで結婚を発表した。共演歴なし、交際報道なしの結婚に驚きと祝福の声が上がるとともに、公開されたツーショット写真や直筆署名入りの結婚報告書が、「顔も似てるし文字も似てる」と話題になっている。

公開されたのは、暗い背景の中、明るいグレーのスーツに白いシャツを着てポケットに手を入れ。足を開いて立つ神尾さんの右肩に、平手さんが顔をのせているという構図。ライトを左側から当てているのか、2人とも顔の左側の個性的な表情が印象的だ。人の顔は右側より、左側の方が感情が出やすいといわれている。しっかりした表情ながら、そこに硬さや緊張感はない。神尾さんの目力が強調されているが、それに負けず劣らず平手さんの左目の目力も鋭く光っている。視線や表情には、真っすぐに向けられた思いや意志の強さ、真剣さが表れているようだ。

結婚報告写真といえば、陽の当たる明るい背景の優しいイメージの写真や、広々とした明るく青い海や緑の樹々をバックにした未来をイメージさせる写真が多いが、2人の写真はそれらとは一線を画している。おそらく文書の中にある「日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります」という”自分たちらしさ”を、この写真で表現したのではないだろうか。結婚することで2人が作っていくのは温かい家庭、帰るとほっとする家庭、ほのぼのする家庭という以上に、自分たちらしくいられる家庭なのではないだろうか。

そんな写真に2人が似ているとの声が上がっている。顔の系統が似ているというより、醸し出す雰囲気や空気感が似ているといったほうがいいと思う。人は自分と共通点があると親しみを感じるという傾向がある。自分の顔や見た目、雰囲気などがイイと思っているなら、自分と似たような人が気になるだろうし、好意を寄せやすいだろう。芸能人や有名人の夫婦でも顔が似ているカップルは多いが、ここ数年で最も似ていると話題になったのは、なんといってもドジャースの大谷翔平選手と真美子夫人ではないだろうか。

平手さんと神尾さんが似ていると思った視聴者は、さらに似ている所を探すだろう。人には「確証バイアス」という、自分が持つイメージや先入観、信念などを肯定するために、それを裏付けるような情報や都合のよい情報ばかりを集めやすいという傾向があるからだ。

そう思うと、結婚報告にある直筆署名の文字もどこか似ているように見えてくる。細かく見れば、神尾さんはやや左上がりで意志の強さを感じさせるしっかりした文字、平手さんは右上がりで柔らかい丸みを帯びた文字と違いはある。だが丁寧に記された2人の文字は、トメやハネがあり、縦の線はまっすぐだ。全体的に両側がやや上がり、真ん中が少しへこんでいるのも同じ。タイプ的には似たような雰囲気ももつ文字に見えるだろう。

似た者同士が夫婦になるのか、一緒にいるうちに似た者夫婦になるのかは、鶏と卵みたいなものだが、この素敵なカップルはこの先、自分らしさを大切にしながらどんな風に似ていくのだろう。末永くお幸せに。