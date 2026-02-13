文部科学省は、将来的なエッセンシャルワーカーや理系人材の不足などに備え、人材の育成などを行うことを目的とした高校教育改革の基本方針を13日、公表しました。

高校教育改革の基本方針は、AIの発展に伴い将来的に不足することが予想されている理系人材や、少子高齢化で生産年齢人口が減少することで予想されるエッセンシャルワーカーの不足に備えることなどを目的にまとめられました。

基本方針では、2040年までに達成を目指す目標として、専門高校の生徒数を現在と同水準に維持することや、普通科での文理横断的な学びを広げ、文系と理系の生徒数の割合を同程度にすることなどを掲げ、

（1）AIに代替されない能力や個性の伸長

（2）国や地域の経済・社会の発展を支える人材育成

（3）多様な学習ニーズに対応した教育機会・アクセスの確保

を柱として示しました。

文科省は、こうした高校改革のパイロットケースとして、先導的な学びの在り方を構築する高校を各都道府県から公募し、各地域内のほかの高校へ取り組みや成果を広げていく方針です。公募は、今月末から行われる予定で、早ければ来月下旬ごろから取り組みをスタートする予定だということです。

松本文科相は、「これからの未来を担う高校生の皆さんが、夢や希望を持って学ぶことができるように、文部科学省としても様々な関係者と連携しながらスピード感を持って改革に取り組んでいきたい」としています。