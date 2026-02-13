IMP.の基俊介が出演するRKB毎日放送「タダイマ！」の人気企画「IMP.基くんとバズーさんの福岡旅」が放送された。

今回の舞台は、北九州市八幡東区。まずは「八幡」の地名発祥の地と言われる豊山八幡神社を訪れた。神社が1400年の歴史を誇り、「鉄のしめ縄」や「鉄の弓矢」などが鉄の街のランドマークとして作られたことを聞いた基は「歴史を知れば知るほど魅力が伝わってくる。（その歴史を）知っているのと知らないのでは大きな違いがある」とその地に刻まれた物語に深い関心を寄せた。

続いて、八幡製鉄所の労働者のスタミナ食として親しまれてきた「八幡ぎょうざ」を求め、開店約20年の「餃子の味味（みみ）」を訪問した。バズーさんから基のことを知っているか聞かれた店主の女性が「知りません」と率直すぎる返答を繰り出す一幕もあったが、そこはバラエティー力に長けた基。「まだまだ売れる！」と即座に前向きな返しで笑いを誘い、店主から「ここに来たら運がつきますから大丈夫」とエールを引き出すポジティブな人柄を見せた。

食レポでも観察力は健在で、追加注文した「ピーマンぎょうざ」について「ピーマンがシャキシャキ。あっさりして食べやすい」と魅力を端的に伝えていた。知的な一面と、ハプニングをチャンスに変える明るいキャラクター。基の多才な魅力が凝縮された旅となった。