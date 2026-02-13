女優の穂志もえか（30）が12日に生放送されたNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲストとして初出演。郄石あかり（23）がヒロインを務める同局の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）でレフカダ・ヘブン役を務めるトミー・バストウ（34）に同役のオーディション参加を勧めた張本人であることが明かされた。

穂志は俳優の田中要次（62）とともに出演。オープニングでのゲスト紹介時に番組MCを務めるお笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）から「なんでも『ばけばけ』のトミーさんにヘブン役をやったら？オーディション受けたら？って勧めたのが実は穂志さんっていうことを聞いてるんですけど」と話を振られた。

これに穂志は「そうです。トミーとは5年前にカナダのバンクーバーで『SHOGUN 将軍』というドラマの撮影中に会ったんですけど」と前置き。

「その時からトミーは日本語で“日本で働きたいんだ”ってことを私たちに伝えてたので。このオーディション情報が来た時にすぐにイギリスに投げることができて。もう私たちが日本とイギリスに帰ってからの話だったので」と明かした。

「トミーが日本で活躍しているのを、今ここで朝ドラ見させてもらってなんか泣きそうになって」と感極まった様子。「でも、生放送初めてで緊張してるし、もう忙しいです、感情が」と話していた。