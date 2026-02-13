１３日午後に行われた中道改革連合の代表選での階猛・元総務政務官の決意表明全文は以下の通り。

皆さん、こんにちは。この度立候補しました階猛です。総選挙からまだ１週間も経っていません。新人の方、元職の方におかれましては、議員会館の部屋も決まっていらっしゃらないかもしれません。そうした中の超短期間のこの代表選挙、私も皆様にまずもって申し上げたいのは、本当に厳しい選挙中、勝ち上がってこられたことそれに対し、心より敬意と祝意を表したいと思います。本当におめでとうございました。そして、忘れてはならないのは、私達の後ろには多くの同志、涙をのんだということであります。このつらさ、苦しさ、やりきれなさを私達は背負って、その方々の分までしっかり働いていく必要があります。そのために、私はこの党をもう一度チャレンジしたいと思っていただける、そういう党にするために先頭に立って、中道の旗を高く掲げ全て全力でこれから歩んでまいる所存であります。

「勤めていた銀行が破綻し、１０回目の受験で司法試験に合格」

さて、中道改革連合に集った皆様の中にも、私がどんな人間かわからない方がいらっしゃるかもしれません。私は昨日の記者会見で、どんな逆境でも諦めない人間だという話をしました。大学受験は２浪してやっと合格。東大野球部時代はピッチャーでしたが、７０連敗。そして社会人になってからは、勤めていた銀行が破綻し、働きながら１０回目の受験でやっと司法試験に合格しました。どんな境遇でも諦めないそれは私の強みでもありますが、今一度考えなくてはいけないのは、そのチャレンジを応援し続けてくれた、そして支えてくれた人があってのことだということだと思います。今、私達の同志もそうですが、本当に厳しい境遇にありながら、チャレンジできるかどうかわからない。そういう方が、私達の同志だけでなく、世の中にたくさんいらっしゃいます。そういう方々にちゃんとチャレンジの機会を確保する。これは憲法の１４条。平等原則にも基づく、本当に政治家として責任があると思っております。

私は岩手県の出身。岩手といえば、皆様よくご存知のメジャーリーガー大谷翔平選手、そしてその先輩の菊池雄星選手、いずれも花巻東高校という高校の出身です。私はその花巻東高校の監督の佐々木さんからいろんなお話を伺う機会がありました。最も印象に残ってるのは、夢と目標は違うというお話です。どこが違うのか、目標には期限と数値があるということでありました。私はその言葉をよくかみしめて、これまで仕事をしてきたつもりです。

「国会論戦で証拠と論理に基づく議論を丁寧に行いたい」

今回、私は代表、もしなるとしたならば、任期の１年の間に次のことを目標として考えたいと思っております。まず第１に、次期通常国会、まもなく始まります。まずその期間中には、今回の総選挙。残念な結果ではありますが、その現象にとらわれるのではなくて、原因をしっかり調べて、現象と原因は分けるべきです。そのことでしっかり原因を分析し、他に取るべき道はなかったのかどうか、そうしたこともちゃんと見た上で、今回残念だった方々ともしっかり議論をして、そして再チャレンジのために必要な支援を行っていくということをやっていくというのが一つ目。

そしてもう一つは、国会論戦です。私は常日頃、国会論戦で証拠と論理、これに基づく議論を丁寧に行いたいと思っておりました。スキャンダル追及をする場合でもうそれは絶対に揺るがしてはならない。そうしないと、まさに現象だけに目を向けた本質的な問題解決に繋がらないからであります。そうした皆さんとともに、証拠と論理に基づいた中道改革連合は、他の野党とは一味も二味も違う。少数精鋭だけれども、一騎当千の仲間が揃った魅力ある政党だということをアピールしていきたいと考えております。そのことによって、政党支持率、直近で今何％なのか、手元にデータありませんけれども、私は少なくともこのメンバーであれば１０％は超えなくてはいけないと思っております。そのために全力を尽くして、皆様と国会での論戦臨んでいきたいと思います。

そして通常国会、今回は特別国会ということになるそうですが、１５０日。その会期が終わったら、これは本当に私達らしい政策を打ち出すそのチャンスであります。そのために、政策の５本柱、これをより解像度の高いものに仕上げていく。具体的な法案に仕上げていく。そのためのプロジェクトチームを立ち仕上げて成案を得ていきたいと考えております。それは私達の目玉政策になります。そこで徹底的な議論をして、皆様とそれを１人１人がちゃんと国民に発信できるような形にして、次期国会終わった後、しっかりそれをやった上で、その次の論戦に臨んでいくということをやっていきたいと思います。そして、任期１年の手前の通常国会、こちらではやはりその目玉となる政策、法案について、より多くの政党、中道の旗のもとに集まれる政党に声をかけて、一緒に連携しながら、その実現に向けて努力していきたいと思います。これが、中道改革連合がより大きく飛躍する、そして多くの仲間が集うための私の目標であります。

最後になりますけれども、私は今回、野田前代表、そして斉藤前代表、本当にこの厳しい決断をして、総選挙に臨まれたと私は思っております。中道改革の旗というのは、方向性とは、方向性としては全く正しいと私は確信を持っています。右でも左でもない真ん中の道を歩んでいく。それは国民に安全と安心と安定をもたらす道だと思っております。他方で、安全、安心、安定、これだけではなくて、未来への希望も持っていただく必要がある。中道でありながら、中道改革と、改革ということも大事にしていかなくてはなりません。その改革ということも中道らしく謙虚に、多くの皆様に、皆様の声に耳を傾けながら、偏らない道の改革をしていく必要があると思っております。

「富国なくして、共栄なし」

私は政策の５本柱、その上に立つ大きな理念として、国家目標、富国共栄というものを掲げたいと思っております。富国共栄。富国と共栄は補い合う関係だと思っております。富国なくして、共栄なし。共栄なくして、富国なしだと考えております。そして、富国とは国を豊かにすることですが、一時的、刹那的にお金があればいいというものではありません。お金だけではなくして、人がウェルビーイング、生きがい、幸福感、これをもって皆さんが暮らせることこそが本当に豊かな国だと思っております。そして、その富国を作るために重要なのは、共栄。やはりそれぞれの負担能力に応じて、貢献をしていただく、再分配をしていく。そして誰もが生き生きと活躍できる、そういうともに栄える社会、そして共栄というのは、我が国の内部だけの問題ではなくて、他国との関係も、共栄を図って、わが国に脅威を与える国々に対しては、ヨーロッパ諸国、あるいはアジアの志を同じくする同志と連携して、しっかり外交努力を積み重ね、平和主義、専守防衛、そして非核３原則を貫いてまいりたいと思っております。

最後になりますが、本当にこの度の代表選挙、私で良いのかという思いも、皆さんにもおありになるかもしれません。ただ、私が申し上げたいのは、今だからこそ、私は立ち上がったということであります。いつもピンチになるたび、逆境になるたびに、今はどん底だけれども、上しかないと思って、何とか今まで歩んでこれました。今もまさにどん底かもしれませんが、上しかないタイミングだと思っております。最後の最後まで頑張ってまいります。どうか党のこれからの新しい船出のため、私階猛に皆様ご支援よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。