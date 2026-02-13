SUVやオフロード車向けのカスタムホイールメーカー「AO WHEELS」

2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪（大阪市住之江区）で西日本最大級のカスタムカーの祭典「大阪オートメッセ2026」が開催されています。多くの企業などが出展するなか、ワイルドなクロスオーバーSUVファンの注目を集めているのが「AO WHEELS」ブースです。



AO WHEELSは、高品質と技術革新を追求するカスタムホイール専門メーカーで、一般的な鋳造ホイールだけでなく、軽量かつ高剛性な鍛造ホイールも手掛けています。

現在はSUVにマッチするホイールを中心にラインナップしており、タフでオフロードに耐えうる耐久性が特徴です。ビードロックタイプやビードロック風デザインもあり、見た目も機能もハードコア。

【実演写真】つ、強えぇ…！ 「ラングラー」の下敷きになってもつぶれないラギットケース（46枚）

鍛造モデルをラインナップしていることからも分かるように、軽量化にもこだわりがあり、強度を保ちながらクルマのパフォーマンス向上に貢献しています。デザイン面では、荒々しいオフロードスタイルから洗練されたモダンな仕上げまで、クルマの個性を引き立てる幅広いバリエーションがあります。

さらに鍛造モデルでは、サイズやオフセット、P.C.D.などをオーダーできるため、さまざまな車種にマッチさせられるのも魅力です。

なお同社のブースでは、キャンプギアブランド「Arcane Warrior（アーケイン・ウォーリア）」社製のオーニングやラダーといったアウトドアギアも展示されています。特に注目なのは、新登場となる次世代ルーフラックシステム「M’LinkX」です。

この製品は、“10秒でライフスタイルを切り替える”をコンセプトに開発された、まったく新しいモジュール式アクセサリーシステムで、工具を使わずにワンタッチで取り付け・取り外しができます。用途に合わせて瞬時にカスタマイズできるだけでなく、車体を傷つけない無加工タイプなので、愛車を大切にするユーザーにも安心です。

USBのモバイルバッテリーなどから電気を供給すれば、オーニングに仕込まれたLEDを点灯させることも可能。収納では、ボタン操作ひとつで折り畳めるギミックも注目ポイントでしょう。

ちなみにルーフラックなどに積載して活用できるラギットケースは非常に高い強度を誇り、ブースではジープ「ラングラー」のタイヤで踏んでも破損しないという実演を通して、その信頼性をアピールしていました。

ジムニー、ランクルなど国産車にマッチするアイテムも

ブースには、マーベルの人気シリーズ「アイアンマン」とコラボしたランドローバー「ディフェンダー オクタ」も展示。搭載されているArcane Warrior製品にもアイアンマンがあしらわれています。現時点では、日本への導入は検討中とのことですが、すでに海外では販売が開始されているものだけに、ファン垂ぜんのアイテムとなりそうです。

NOVSIGHT社製のLEDライト

そのほかNOVSIGHT（ノブサイト）社製のLEDライトも展示されており、こちらは高輝度でクリアな照射が特徴です。耐久性も高く、過酷な環境でも安定して光を放ってくれるうえ、省エネ設計のためクルマの電力負荷も抑えつつ、コンパクトなデザインとなっています。さらに防水・防じん性能も備えているため、アウトドアやオフロードシーンでも安心して使えます。

ラインナップは、一般的な補助ライトのほか作業灯やバーライトなど、さまざまな形状が展開されているので、愛車のイメージや使い方に合わせてチョイスできるのもうれしいポイントです。なお、アイテムによってはBluetoothでスマホと連携し、点灯パターンやカラーを変更できるようになっています。

いずれのアイテムもクロスオーバーSUVのオーバーランドスタイルにベストマッチで、ブースに展示されていた輸入SUVはもちろんのこと、スズキ「ジムニー」やトヨタ「ランドクルーザー」といった国産車にマッチするアイテムもリリースされているとのことです。