「馬もデレデレ!?」 昨年、ルーキーで下部ツアーVを飾った水木春花の沖縄乗馬や水着姿に反響
水木春花が自身のインスタグラムを更新。「家族旅行で沖縄」とつづり、リフレッシュのひとときを公開した。
投稿では、海を望むインフィニティプールに入る水着姿のショットをはじめ、夜の砂浜で浮き球のペンダントライトを見つめる幻想的な一枚など、沖縄のリゾート感あふれる写真を披露。ゆったりとした時間の中でリフレッシュする様子が伝わってくる。なかでも印象的なのが、昼の砂浜での乗馬体験だ。青空と海を背景に馬にまたがり笑顔でピースを決める姿や、馬の口元を優しく撫でる場面など、距離の近さが感じられるショットが並び、「乗馬一時間もさせていただけて最高でした……」「スマーティ君ありがとう」と、貴重な体験への喜びと相棒となった馬への感謝をつづった。この投稿にファンからは「馬も春花ちゃんにデレデレ！？」「絵になる写真ですね」といったコメントが寄せられ、貴重なオフショットに注目が集まった。水木はルーキーイヤーだった昨年、ステップ・アップ・ツアー「フンドーキンレディース」で初優勝を飾り、97期生の中でも最も早く勝利を挙げた注目の若手だ。単独トップから通算7アンダーで逃げ切る力強いプレーを見せ、7月の「カストロールレディース」でも2位に入るなど、一躍存在感を示した。自然の中で英気を養った23歳の若手が、次なる戦いでどんなプレーを見せるのか、期待が高まる。
