中道改革連合は13日、元立憲民主党・幹事長の小川淳也氏を新代表に選出しました。党本部前から中継です。

新代表には、54歳で当選8回目の小川淳也氏が選ばれました。新代表選出の熱気もつかの間、すぐにも山積みの課題に向き合っていくことになります。

中道改革連合・小川新代表

「大変厳粛な、過酷な職責を全身全霊をもって引き受け、邁進（まいしん）してまいりたい、その決意でございます」

小川新代表はまた、18日から始まる特別国会に臨むにあたり、「一騎当千の人たちが生き残っている、1人で数人から数十人分の仕事をしていただくことで、巨大与党としっかり対峙をしたい」と決意を述べました。

衆院選の惨敗を受け、党再生の先頭に立つことになった小川新代表。まずは立憲出身者と公明出身者の融和が課題といえますが、小川新代表は会見で党内融和について問われた際、「皆さまとの対話にこれまで以上に努めていきたい」と述べるにとどめました。

一方、敗れた階氏は「悔いのない結果。新しい中道改革連合が魅力ある政策を打ち出せるよう活動したい」と述べ、党運営に積極的に協力する考えを強調しています。

小川新代表は、週明けには新体制で本格始動したいとの考えを示していて、今回代表選を戦った階氏や、公明出身議員をどう登用していくのか、さっそくその手腕が注目されます。