『アップティー サツコレ2026SS』佐藤ノア、松川星ら出演決定
北海道最大級のファッションイベント」に決定いたしました。これに伴い、イベントタイトルを『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』（略称：『アップティー サツコレ2026SS』）が、5月17日に札幌コンベンションセンターで開催される。このたび、新たにスペシャルゲストとして4人の出演が決定するとともに、チケットの一般販売を開始した。
スペシャルゲストとして、ガールズバンド「suga/es(シュガレス)」のボーカルを務めながらモデル・クリエイターとしても幅広く活躍する佐藤ノア、2次元さながらのベビーフェイスと抜群のスタイルで人気を集める北海道出身のコスプレイヤー・すずら、数々のファッション誌で人気モデルとして活躍し、近年はタレント・俳優としての活動やアイドルグループのプロデュースなど多方面で存在感を放つ中村里砂、ファッション誌『JJ』で専属モデルを務め、SNS総フォロワー数137万人超を誇る俳優・モデルの松川星の4人の出演が決定した。
「SAPPORO COLLECTION／札幌コレクション」（略称：サツコレ）は、2007年の初開催から今回で24回目を迎えるファッション＆カルチャーイベント。北海道・札幌でアパレルやビューティー業界に関わる地元スタッフを中心に、札幌のマーケット活性化を目的として毎年開催されてきた。
23回目となった前回の開催（2025年11月開催）では、総勢120人以上の豪華出演者による約4時間半におよぶステージを展開。全国から会場に集まったのべ3470人の観客と、オンライン視聴者を大いに沸かせた。さらに、イベント終了直後に実施された『サツコレ2026SS』チケットの超速先行販売では、PREMIUM SEATが早々に完売した。
今回の『SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』のテーマは「STARLIGHT（スターライト）」。このテーマは、6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』（略称：『オキコレ2026』）との共通テーマとなっている。
“多様な個性が共生し、新たな価値を生む都市”という札幌の理想と、沖縄が育んできた“文化が交わり、次の世代への道を拓く力”。それぞれの土地が持つ想いは、互いに響き合いながら新たな未来を照らす光となる。異なる価値観が重なり合うことで生まれる新しい創造を、ファッションを通じて形にしていくという想いのもと、多様な輝きが集い、未来へと広がっていく瞬間が描き出される。
サツコレは、今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちとともに、ファッション＆カルチャーの力、元気と魅力を北の大地・札幌から日本全国、さらには世界へと発信していく。
