IMP.の椿泰我が出演するRCCテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「IMP.椿泰我の広島パンパカパーン」の第58回が放送され、広島市南区段原南にあるイタリアンシェフが作るパンを販売する人気店を訪れた。

椿は視聴者から送られた「それまであまりパン屋さんに行かなかった私がパンにハマるきっかけになったパン屋さんです」というメッセージもとに「Force」を訪問をすることに。

Forceは昼間はパン屋、午後6時からはカジュアルイタリアンのレストランとして営業することもあり、店内には国産小麦のみを使用した常時約80種類のパンが並び、生地も具材もなるべく自然由来の食品で作っているという。

今回は“ご褒美”のシェフ特製「サーモン・旬野菜キッシュ」をゲットすべく、年に数カ月間だけ販売される天然のイカ墨を使用したパスタをコッペパンに挟んだ「パスタパン」、もちもち食感のパニーニに低温でじっくりと焼いた鴨肉と野菜をサンドした「鴨肉のパニーニサンド」、自家製フォンドボーの「ボローニャピザ」の人気ベスト3の中からForceの人気No.1パン予想に挑戦した。

3品全てを試食し椿は“相棒”の「パンパカトング」を手に人気No.1は「フォンドボーのボローニャです！」と予想。「どのパンも今日初めましての状態で出会ったんですけど、フォンドボーのボローニャのうまみがパンとの相性といいますか牛なんですけどあっさりしていて食べやすいけど食べ応えもある。そこら辺も込みで他のピザも食べたいなと思えたので」と1位だと予想した理由を明かした。

結果は第2位から発表することになり、第2位は「鴨肉のパニーニサンド」、第3位が「ボローニャピザ」、第1位は「パスタパン」で前回に続き今回も正解とならず「残念ながら当てることはできなかったんですけど、フォンドボーのように、ほんともーコツコツと頑張っていきたいと思いますんで…今『ほんともー』は『フォンドボー』と牛の鳴き声の『モー』もかかっていたりなんかしちゃってて」とコメント。「外したら最後に何か1個掴んでおかなきゃなと思って…」と苦笑いを浮かべた。第58回を終え、通算成績は28勝30敗となった。