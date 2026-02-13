【なだれ注意報】岩手県・盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市などに発表（雪崩注意報） 13日16:13時点
気象台は、午後4時13分に、なだれ注意報を盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町に発表しました。
沿岸北部では、15日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。岩手県では、15日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■盛岡市
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■宮古市
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■大船渡市
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■花巻市
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■北上市
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■久慈市
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■遠野市
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■一関市
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■陸前高田市
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■釜石市
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■二戸市
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■八幡平市
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■奥州市
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■滝沢市
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■雫石町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■葛巻町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■岩手町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■紫波町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■矢巾町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■西和賀町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■金ケ崎町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■住田町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■大槌町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■山田町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■岩泉町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■田野畑村
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■普代村
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■軽米町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■野田村
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■九戸村
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■洋野町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■一戸町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意