お笑いコンビ「エバース」の町田和樹（33）が、12日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。自身の“出会い”の方法に共演者が驚きの声を上げた。

同番組では、コンプライアンスが厳しい昨今、普段言えないことを謙虚に打ち明ける人気企画「小さい声なら言える会」を実施。「エバース」の2人の他、「たくろう」、「EXIT」兼近大樹、「さや香」新山、「レインボー」ジャンボたかお、お笑い芸人の岡野陽一が集結した。

女性との出会いの話題になり、町田は「ファンの方をいくのは何がダメなんですか？」と“そもそも”の疑問を投げかけた。自身について聞かれ「…時たま」と打ち明けると、一同は爆笑した。

しかしその方法について「見取り図」盛山晋太郎は「お前、SNSをやってないのにどうやって？」と質問。町田が「路上で会った人」と明かすと、共演者は「えーっ！」と声を上げた。

町田は「地方とかに行って、繁華街を練り歩いて、顔さしてそのまま飲んだりとか」と告白。「好きです」「見てます」「写真撮ってください」などと声を掛けられた際、「かわいい人だったら“どこかこの辺（店が）あるんですか？”って聞いて」と解説した。

そして「ちょっと一緒に行きましょう」とナンパの流れを説明すると、その堂々たる態度にスタジオでは「スゲーな」「男らしい」との声が。“活動地域”については「福岡とか広島とか」と明かしていた。