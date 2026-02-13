中国軍当局者に呼びかけるスパイ募集動画のスクリーンショット。CIAが12日に公開/CIA

（CNN）米中央情報局（CIA）が中国人スパイの勧誘活動を強化している。12日に新たに公開された中国語の動画は、政府の汚職や習近平（シーチンピン）国家主席による軍上層部の大規模な粛清に幻滅している可能性のある中国軍当局者に直接訴えかける狙い。

CIA当局者はCNNに対し、動画は架空の中堅の軍当局者が「自身の価値観に忠実であり続け、もっと家族のためになる道を切り開くためCIAに連絡を取るという困難な決断を下す」様子を描いていると説明した。

動画のナレーターは「指導力のある者は誰であれ、必ず恐れられ、容赦なく排除される」と語り、「このような狂った人々に娘の未来の世界を形作らせるわけにはいかない」と続ける。

CIA当局者によると、この新たな動画は同局が昨年開始した勧誘強化策を基盤とするもの。強化策は中国国内で人的情報を収集する上で重要となる新たな情報源の育成に寄与しており、歴史的にみて潜入が難しかった中国政府を標的に一定の成果を上げているという。

CIAのラトクリフ長官は承認公聴会で、中国を同局の最優先事項とする考えを強調しており、米当局者らは、数年前に失われたとみられていた中国国内の情報源ネットワークの再構築でCIAが前進していると示唆している。

米国は2010年以降、2年間にわたる防諜（ぼうちょう）活動の一環で、中国で立て続けにスパイを失った。米紙ウォールストリート・ジャーナルはこれを「情報収集の弱体化」と表現。情報機関トップらはネットワークの再構築に長年取り組んできた。

CIAは、習氏による中国軍指導部への締め付け強化を利用することで、政権内部の可視性を高められる可能性があるとみている。

米当局者らは、今年に入り中国軍幹部が前例のない形で失脚したことを挙げ、習氏が一段と権力の集中を進めているのではないかとの見方を示した。この動きは軍内部の忠誠を一層確実なものにする意図があった可能性が高いとアナリストは指摘している。