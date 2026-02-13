テクニカルポイント ポンドドル 21日線下回り、やや軟調か テクニカルポイント ポンドドル 21日線下回り、やや軟調か

1.3871 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3771 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3634 10日移動平均

1.3621 一目均衡表・転換線

1.3619 21日移動平均

1.3600 一目均衡表・基準線

1.3597 現値

1.3498 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3454 一目均衡表・雲（上限）

1.3439 200日移動平均

1.3389 100日移動平均

1.3366 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3289 一目均衡表・雲（下限）



ポンドドルは21日線の1.3619をしっかり割り込んでの推移となっており、やや上値が重い印象。

