テクニカルポイント ポンドドル　21日線下回り、やや軟調か

1.3871　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3771　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3634　10日移動平均
1.3621　一目均衡表・転換線
1.3619　21日移動平均
1.3600　一目均衡表・基準線
1.3597　現値
1.3498　エンベロープ1%下限（10日間）
1.3454　一目均衡表・雲（上限）
1.3439　200日移動平均
1.3389　100日移動平均
1.3366　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.3289　一目均衡表・雲（下限）

ポンドドルは21日線の1.3619をしっかり割り込んでの推移となっており、やや上値が重い印象。