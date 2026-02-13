神野三鈴、“孫”を抱きしめ2ショット「すっかりおばあちゃんだあー」「温かく優しい笑顔が素敵」
俳優の神野三鈴（59）が12日、自身のインスタグラムを更新。出演中のTBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜 後10：00）で共演している子役の天野優（5）を抱きしめる2ショットを公開した。
【写真】「すっかりおばあちゃんだあー」“孫”との2ショットを公開した神野三鈴
同作では、主演の志田未来（32）演じる汐川未来の母親・汐川直美を演じている神野。投稿では、劇中で直美の孫・颯太を演じる天野とのオフショットを公開した。
神野は「可愛くてたまらない 孫の颯太です」とデレデレな様子。「ファンタジーを信じさせてくれる魅力とパワーの颯太君！ 毎日 未来ちゃんとチームのみんなと一生懸命頑張っています！」と天野の奮闘ぶりを明かした。
さらに投稿では、「周りの人達が協力し合って、、守るべき存在として、どのこどもも大切に育てられる世界になったらと願わずにいられません 未来の子どもたちが幸せに暮らせますように」と、ドラマのテーマとも重なる切実な願いをつづった。
コメント欄には「可愛すぎる」「すっかりおばあちゃんだあー」「温かく優しい笑顔が素敵」「心が温かくなるお二人にとても癒されました」「素敵なドラマありがとうございます」などの声が多数寄せられている。
同作の原作は『マルモのおきて』（2011年・フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！」（集英社「ヤンジャン＋」連載）。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。颯太と名乗るその子は、未来と自分のパパである“まーくん”を仲直りさせるため、2036年の未来からやってきたのだという。にわかには信じられない出来事に戸惑いながらも、幼い颯太を一人にはできず、奇妙な共同生活をスタートさせる。はたして未来の夫“まーくん”とは一体誰なのか。
