モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が13日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。近況を報告した。

今月5日に第1子妊娠を発表したみちょぱ。この日は「主治医にもOKもらってるので妊娠中でもジムは絶対！」とつづり、ジムでの自撮りを投稿。

「もちろん前ほどバキバキにはできないから今は鍛えるより整えるトレーニングだけど、お腹も大きくなっていくと自然と楽な体制で過ごすから姿勢も悪くなるしバランスが悪くなって転びやすくなったりするから 広がっていく骨盤には争わず腰が痛くなったりしないように そのおかげで今のところは腰痛ゼロで生活できてる」と近況を報告。

続けて「病院の許可をもらわないとだし体調的にできない人もいると思うから強制的におすすめはしないけど、あたしはファッションショーもまだあるし 元々週1だけだけどバリバリ鍛えて体型気をつけてたから やってないと落ち着かない」といい、現在は2週間に1回の頻度でジムに通っていることを明かした。

さらに「安定期に入ってからは強度を下げて前のトレーニングもしつつ体勢も色々変えながら整えてもらってます」と説明。トレーニングをする動画も公開した。

みちょぱはモデルでタレントの大倉士門と7年の交際を経て、22年に結婚した。