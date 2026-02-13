「物語が転んで、正しく見える人にもおかしなところが出てくる」……又吉直樹さんが新刊ににじませた世界観

「生きとるわ」又吉直樹さん

６年ぶりの長編小説は原稿用紙９００枚と、これまでの作品で一番長くなった。

「当初は書き下ろしか前後編を想定していたけど、（文芸誌での）『短期集中連載』になった。結局、計１５回連載して、どこが短期やねんって」と笑う。

物語は阪神がセ・リーグ優勝を果たした夜の大阪・道頓堀で始まる。主人公の岡田は高校時代の仲間の横井と偶然再会する。横井は周囲から手当たり次第に借金しており、岡田も５００万円を貸したことから、坂道を転がり落ちるように人生が狂い始める。人が抱える悲しさとおかしさを疾走感のある文体で描いた。

公認会計士の岡田は横井の言動に引きずられるようにうそを重ねていき、小説は心の闇を深めていく。執筆にあたって、仕事でコントの脚本を書いた経験が生きたという。

「変な人」に「常識的な人」が突っ込み、笑いを生むという定番のスタイルに疑問を投げかける。「物語が転んで、正しく見える人にもおかしな所がでてきて、よく分からないものが生まれる。それが僕の世界の見方です」

主人公の年齢を４０代にさしかかる年代に設定したことには理由がある。「引退も遠くて、何歳まで働けるのか不安を感じている。『青春』で逃げ切れない、言い訳ができないしんどさに魅力を感じる」

読書家として知られ、お笑いコンビ「ピース」として活動する傍ら小説を執筆し、２０１５年「火花」で芥川賞を受賞した。同作は累計３５４万部の大ヒット作となり、読者を増やし続けている。

最近は２０代の若手芸人と酒を酌み交わすことが多くなったという。「『又吉さん、４５歳にしては面白いですね』とか言われる。若手に褒められることで、自分では見えていないことの気づきにもなる」。面倒見のいい「先輩」の顔をのぞかせた。（文芸春秋、２２００円）池田創