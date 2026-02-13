川崎の米須玲音が約5カ月ぶりの待望の復帰…水野幹太は右肩関節脱臼で近日手術

B1東地区の川崎ブレイブサンダースは2月13日、米須玲音をインジュアリーリスト（IL）から抹消したことを発表。同日に、同7日の琉球ゴールデンキングス戦で負傷した水野幹太が右肩関節脱臼と診断されたことも公表した。

長崎県出身で現在23歳の米須は、177センチ74キロのポイントガード。東山高校高校在学中の2020－21シーズンに特別指定選手として川崎でプレー。日本大学進学後にはインカレ制覇を達成し、昨シーズン途中に再び特別指定選手として川崎へ加入。19試合の先発を含む36試合に出場し、1試合平均3.6得点1.6リバウンド4.4アシストを記録している。その後、川崎と契約継続したものの、9月19日付で右肩関節脱臼によりILに登録されていた。

福島県出身で現在27歳の水野は、185センチ84キロのポイントガード兼シューティングガード。福島南高校から法政大学へと進学し、2019－20シーズンに特別指定選手として川崎に在籍し、その後福島ファイヤーボンズ、京都ハンナリーズなどでプレーした。川崎へ復帰した今シーズンは、35試合中13試合に先発出場。1試合平均13分13秒のプレータイムで、2.1得点1.8アシストをマークしている。







現在9勝28敗で東地区12位につける川崎。近日手術が予定されている水野が全治未定の離脱とはなったものの、期待の若手ポイントガードが待望の復帰を果たし、ここから巻き返しに期待が集まる。

【動画】米須がキャリアハイの16得点を挙げた昨季三河戦ハイライト映像