来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇２月１６日
０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
１９：００ ユーロ・鉱工業生産
２２：２５ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演
※プレジデントデーの祝日で米国市場が休場
※中国，台湾，韓国，インドネシア，ベトナム市場が休場
◇２月１７日
０９：３０ 豪・豪中央銀行が金融政策会合議事要旨公表
１０：３０ 日・５年物国債の入札
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１６：００ 独・消費者物価指数
１６：００ 英・失業率
１６：００ 英・失業保険申請件数
１９：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１９：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
２２：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
※日・閣議
※中国，香港，台湾，韓国，インドネシア，ベトナム，フィリピン，シンガポール，マレーシア市場が休場
◇２月１８日
００：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数
０２：４５ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）
０９：３０ 豪・賃金指数
１６：００ 英・消費者物価指数
１６：００ 英・小売物価指数
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１６：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０ 米・耐久財受注
２２：３０ 米・住宅着工件数
２２：３０ 米・建設許可件数
２３：１５ 米・鉱工業生産
２３：１５ 米・設備稼働率
※中国，香港，台湾，韓国，ベトナム，シンガポール，マレーシア市場が休場
※米・２０年物国債入札
◇２月１９日
００：００ 米・景気先行指標総合指数
０３：００ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が討議に参加
０４：００ 米・米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨
０６：００ 米・対米証券投資
０８：５０ 日・機械受注
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・失業率
０９：３０ 豪・新規雇用者数
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・２０年物国債の入札
１８：００ ユーロ・経常収支
１９：００ ユーロ・建設支出
２２：３０ 米・貿易収支
２２：３０ 米・卸売在庫
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２２：３０ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演
※中国，香港，台湾，ベトナム市場が休場
◇２月２０日
００：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）
００：００ 米・住宅販売保留指数
０８：３０ 日・全国消費者物価指数
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１６：００ 独・生産者物価指数
１６：００ 英・小売売上高
１７：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
