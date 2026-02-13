東邦鉛が２６年３月期業績予想を上方修正 東邦鉛が２６年３月期業績予想を上方修正

東邦亜鉛<5707.T>がこの日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１１８４億円から１２３０億円（前期比２．６％減）へ、営業利益を２６億円から４８億円（同１４．７％減）へ、最終利益を１３億円から２７億円（前期１４億５８００万円の赤字）へ上方修正した。



従来予想以上の貴金属価格の高騰や円安の影響により、製錬セグメントが計画を上回る見込み。また、同様に貴金属価格の高騰を受けて金属リサイクルセグメントで陽極板からの鉛・銀などの回収リサイクルも大きく収益貢献する。なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高９０１億３００万円（前年同期比７．４％減）、営業利益２９億１３００万円（同５０．４％減）、最終利益１７億３１００万円（前年同期１０億１７００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS