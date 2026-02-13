フジテレビ系で放送中の橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク！』。宮世琉弥演じる鈴木颯良の学生服姿を捉えた第6話の場面写真が公開された。

本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメント。

2月16日に放送される第6話では、お台場湾岸医療センターに北岡孝典（杉本哲太）が転院してくる。海馬近くに海綿状血管腫を患っていた孝典は記憶障害が進んでいたが、湖音波（橋本環奈）の父・潮五郎（吉田鋼太郎）とはかつて地元のマドンナを巡って何度もタイマンを張った“宿命のライバル”だったことが判明する。しかし孝典は潮五郎のことを思い出せないばかりか、颯良（宮世琉弥）を亡くなった息子と思い込んでしまう。すると潮五郎は手術をすることになった孝典のために、颯良に「息子のフリをしてほしい。最後に良い思い出を」と頼むが、それを冷たい表情で一蹴する颯良。「嘘をついて、誰かを苦しめたくない」と、孝典を想った優しい嘘ですら断固として拒否。普段は湖音波と同じく患者には優しく寄り添うタイプの颯良が、ここまで頑なに嘘を拒むのはなぜか。第2話では病気を患い入退院を繰り返していた元恋人の存在が明かされていたが、その思い出が関係しているのか……。いつもとは違う表情を見せる颯良の悲しき初恋が、第6話のストーリーのカギとなりそうだ。

公開された場面写真では、宮世演じる鈴木颯良が高校時代を回想するシーンでの学生服姿が捉えられている。同じ音楽部で活動していた恋人とピアノを連弾している状況だが、実は颯良の悲しい過去を象徴するシーンとなっている。普段は明るい性格で、湖音波にも子犬のようになつく姿がまぶしい颯良が抱える悲しき初恋の思い出とは。そして、第6話では田上潮五郎が披露する、往年の“番長スタイル”などにも注目だ。（文＝リアルサウンド編集部）