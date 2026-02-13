¡ÖÂæÊÆÂÐÅùËÇ°×¶¨Äê¡×Äù·ë¡¡Áê¸ß´ØÀÇ15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¡¡¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë´üÂÔ¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¤ÈÊÆ¹ñ¤ÏÊÆÅìÉô»þ´Ö12Æü¡¢¡ÖÂæÊÆÂÐÅùËÇ°×¶¨Äê¡×¤Ë¹ç°Õ¤·¡¢½ðÌ¾¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÏÁê¸ß´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤ä2072ÉÊÌÜ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Áê¸ß´ØÀÇÌÈ½ü¡¢ÄÌ¾¦³ÈÂçË¡232¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯´ØÀÇ¤Ç¤ÎºÇÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»º¶È¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
ÂæÊÆ¤Ï9¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ëËÇ°×¸ò¾Ä¤ÎËö¡¢Àè·î15Æü¡¢ÂæÏÑ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÊÆ¹ñ¤¬Å¬ÍÑ¤¹¤ëÁê¸ß´ØÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤ò½¾Íè¤Î20¡ó¤«¤é15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤ëÂ¾¡¢ÄÌ¾¦³ÈÂçË¡232¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯´ØÀÇ¤Ç¤ÎºÇÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÂæÏÑ´ë¶È¤Ë¤è¤ë2500²¯ÊÆ¥É¥ë¡ÊÌó40Ãû±ß¡Ë¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤Ê¤É¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÐÅùËÇ°×¶¨ÄêÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢ËÇ°×¸ò¾Ä¤ÏÀµ¼°¤ËÂÅ·ë¤·¤¿¡£
¹ÔÀ¯±¡¡ÊÆâ³Õ¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂæÏÑ¤¬ËÇ°×¸ò¾Ä¤ÇÃ£À®¤·¤¿ÌÜÉ¸¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Áê¸ß´ØÀÇ¤È232¾ò´ØÀÇ¤Ç¤ÎºÇÍ¥¶øÂÔ¶ø¢¿©¤Î°ÂÁ´¡¦·³»ö¹©¶È¤Î¶¯¿Ù¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡ËÀ¤Î³ÎÊÝ£¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ò¸¶Â§¤È¤·¤ÆÈó´ØÀÇËÇ°×¾ãÊÉ¤ò²ò·è¤ÂæÊÆËÇ°×ÂÎ·Ï¤ÎºÇÅ¬²½¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÍøÊØÀ¤ÈÆ©ÌÀÀ¸þ¾å¥·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¶¨ÎÏ¤·¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë»º¶È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¤ò¹½ÃÛ¦ÁÐÊý¸þÅê»ñ¤ÎÁý¿Ê¤ÇÂæÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯ÀïÎ¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×´Ø·¸¤ò³ÎÎ©¡£
¶¨ÄêÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤Ï15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¡¢´ûÂ¸¤ÎºÇ·Ã¹ñÂÔ¶ø¡ÊMFN¡ËÀÇÎ¨¤Ë¤Ï¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Î·×»»Êý¼°¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ç¤Ê¶¥ÁèÁê¼ê¹ñ¤ÈÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬²£ÊÂ¤Ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Í³ËÇ°×¶¨Äê¡ÊFTA¡ËÌ¤Äù·ë¤Ë¤è¤ëÉÔÍø¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¡£
232¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯´ØÀÇ¤Ç¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¤äÈ¾Æ³ÂÎÇÉÀ¸ÉÊ¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¡¢ÌÚ¹©²È¶ñ¡¢¹Ò¶õµ¡ÉôÉÊ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñÂ¦¤«¤é¤Ï¡¢ÂÐÂæÏÑËÇ°×ÀÖ»ú¤¬739²¯ÊÆ¥É¥ë¡Ê11Ãû3170²¯±ß¡¢2024Ç¯¡Ë¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»Ô¾ì¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë³«Êü¤¹¤ë¤è¤¦Í×Ë¾¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢ÇÀ»ºÉÊ1482ÉÊÌÜ¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò´Þ¤à¹©¶ÈÀ½ÉÊ4885ÉÊÌÜ¤Ø¤Î´ØÀÇ¤ò¥¼¥í¤È¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÐÊý¸þÅê»ñ¤ÎÁý¿Ê¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢ÂæÏÑ¤Ï2025Ç¯¤«¤é29Ç¯¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤é±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡ÊLNG¡Ë¤È¸¶Ìý·×444²¯¥É¥ë¡Ê6Ãû7994²¯±ß¡Ë¡¢ÅÅÎÏÀßÈ÷¡¢Á÷ÅÅÌÖ¡¢È¯ÅÅµ¡¤Ê¤É252²¯¥É¥ë¡Ê3Ãû8591²¯±ß¡Ë¡¢Ì±´Ö¹Ò¶õµ¡¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó·×152²¯¥É¥ë¡ÊÌó2Ãû3277²¯±ß¡Ë¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¡£
ÂÐÅùËÇ°×¶¨Äê¤Ïº£¸å¡¢Àè·î15Æü¤ËÂæÊÆ´Ö¤Ç½ðÌ¾¤·¤¿Åê»ñ¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡ÊMOU¡Ë¤ÈÊ»¤»¡¢Î©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡Ë¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¡£
¡ÊÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
¡ÊÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë