韓国や台湾で人気を博すイ・ダヘさん（画像は公式インスタグラムより／@ le_dahye）。

　韓国Kリーグの名門、全北現代モータースでリポーターも務める大人気チアリーダーのイ・ダヘさんがインスタグラムを更新。大胆な水着ショットを公開し、ファンの熱視線を集めている。

　今回投稿されたのは、爽やかな水色の水着姿だ。胸元を強調したセクシーなデザインで、抜群のスタイルを惜しげもなく披露。ビル最上階のプールとみられるロケーションで、高層からの絶景をバックにさまざまなポーズを決めるショットを複数アップしている。
 
　イ・ダヘさんは、全北現代のリポーターのほか、韓国プロ野球や台湾プロ野球でもチアリーダーとして活動。さらにモデルや歌手としても活躍するなど、その活動は多岐にわたる。インスタグラムのフォロワーは195万人を超え、現地で絶大な人気を誇る。

　圧巻のスタイルを披露した今回の投稿には、「狂いそうだ」「美しすぎる」「めっちゃセクシー」「反則級の美しさだ」「なんという可愛さ」「鼻血出ちゃったよ」「世界で最も美しいと思う」といった絶賛のコメントが相次いでいる。

　その圧倒的な輝きにファンも魅了されている。

