ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤ËÀ¡¤ó¤ÀÆ·¤Ç±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤¿Èþ¤·¤¤²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢£MUFG¿·¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È¡×¤Î¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤ËÀ¡¤ó¤ÀÆ·¤Ç±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤¿Èþ¤·¤¤²£´é¡¿CM①～②
¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¾®¿ù¹¬°ì¤¬¡¢¼«¿È¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¹¹ð¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¾®¿ù¤ÎInstagram¤Ç
¡Ö»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×(MUFG)¿·¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È¡×¡ã¤³¤ì¤Ï¡¢ËÍ¤é·»Äï¤¬ ¤ª¶â¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ëÊª¸ì¡ä¤Î¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤¬¶»¸µ¤Î¹â¤µ¤Î¼ê¤¹¤ê¤Ë¤â¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÈ¤ó¤ÀÎ¾¼ê¤ËÆ¬¤ò¾è¤»¡¢Èþ¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤¿²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¹¹ð¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤ë¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤òÁÛ¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤ÆCMÆ°²è¤â»°É©UFJ¶ä¹Ô¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£