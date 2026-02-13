イワブチ <5983> [東証Ｓ] が2月13日大引け後(15:45)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比81.6％増の12.4億円に拡大し、通期計画の13.3億円に対する進捗率は92.8％に達し、5年平均の80.8％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比64.7％減の0.9億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比88.1％増の5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.9％→13.3％に急改善した。



株探ニュース

