大伸化学 <4629> [東証Ｓ] が2月13日大引け後(15:45)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比70.4％増の10億円に拡大し、通期計画の10.5億円に対する進捗率は96.1％に達し、5年平均の75.9％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比85.5％減の0.4億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比63.8％増の3.3億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.1％→3.6％に改善した。



株探ニュース

