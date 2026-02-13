共栄セキュリティーサービス <7058> [東証Ｓ] が2月13日大引け後(15:33)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年4月-26年4月)の連結経常利益は9.3億円となった。

併せて、通期の同利益を従来予想の10億円→13億円に30.0％上方修正した。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-7月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3.8億円→6.8億円に77.5％増額した計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の90円→120円(前期は90円)に大幅増額修正した。



直近4ヵ月の実績である1-4月期(3Q)の連結経常利益は3.2億円となった。



※26年7月期(16ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。



株探ニュース

