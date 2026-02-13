高石あかり （C）ORICON NewS inc.

　俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の新たな相関図が公開された。

　公式SNSは「ばけばけ人物紹介図　熊本で出会う人々が加わりました」と投稿し、ラン役・蓮佛美沙子、クマ役・夏目透羽、吉野イセ役・芋生悠、荒金九州男役・夙川アトム、作山役・橋本淳、ロバート・ミラー役・ジョートレメインらを紹介した。

　ファンからは「熊本編の紹介図、ありがとうございます　楽しみです」「熊本にはどんなことが待っているのかワクワクしますね〜ヘブンさんの同僚役の橋本淳さん、いろいろサポートしてくれる人だといいなぁ」「え〜車夫さんも熊本に行くの！びっくり!!」「メンツが豪華すぎる」「最終章突入になるのが早すぎるわ」などの声が寄せられている。