『ばけばけ』“熊本編”相関図を公開「びっくり!!」「メンツが豪華すぎる」
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の新たな相関図が公開された。
公式SNSは「ばけばけ人物紹介図 熊本で出会う人々が加わりました」と投稿し、ラン役・蓮佛美沙子、クマ役・夏目透羽、吉野イセ役・芋生悠、荒金九州男役・夙川アトム、作山役・橋本淳、ロバート・ミラー役・ジョートレメインらを紹介した。
ファンからは「熊本編の紹介図、ありがとうございます 楽しみです」「熊本にはどんなことが待っているのかワクワクしますね〜ヘブンさんの同僚役の橋本淳さん、いろいろサポートしてくれる人だといいなぁ」「え〜車夫さんも熊本に行くの！びっくり!!」「メンツが豪華すぎる」「最終章突入になるのが早すぎるわ」などの声が寄せられている。
