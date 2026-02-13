巨人は13日、昨年6月に亡くなった元監督の長嶋茂雄さん（享年89）の生涯を振り返る「追悼展覧会」を全国の14会場で開催すると発表した。

3月18日に東京都中央区の高島屋日本橋店で開幕。福岡や大阪などを巡回し、来年5月に仙台市の会場で終了予定。14日から前売り券の販売を開始した。

詳細は「長嶋茂雄追悼展」公式サイトで。

◇追悼展会場

（東京会場）日本橋高島屋本館8階ホール（3月18日〜30日）

（福岡会場）大丸福岡天神店本館8階催場（4月16日〜5月6日）

（盛岡会場）イオンモール盛岡イオンホール（4月29日〜5月17日）

（広島・福山会場）天満屋福山店7階大催場（5月12日〜25日）

（長野会場）ながの東急百貨店本館5階催事場（6月12日〜29日）

（大分会場）トキハ本店8階催し場（7月4日〜19日）

（愛媛・松山会場）いよてつ高島屋本店（7月22日〜8月3日）

（静岡会場）松坂屋静岡店（8月7日〜16日）

（大阪会場）大阪高島屋（8月20日〜31日）

（京都会場）京都高島屋本館（9月10日〜21日）

（新潟会場）新潟伊勢丹6階催事場（9月30日〜10月12日）

（横浜会場）横浜高島屋（27年2月予定）

（鹿児島会場）カクイックス交流センター（27年3月5日〜18日）

（群馬・高崎会場）高崎高島屋（27年3月予定）

（宮城・仙台会場）藤崎本館7階（27年4月22日〜5月5日）

◇追悼展関連展示

（沖縄）パレットくもじ4階特設会場（2月14日〜3月1日）