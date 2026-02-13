2月12日、元「TOKIO」の国分太一が、日本テレビの福田博之社長と面会し、自身のコンプライアンス違反について謝罪したことを発表した。これまで国分は “反撃” する様子を見せていたが、突如謝罪したことに、多くの人から疑問を持たれているようだ。

2025年6月、日本テレビはコンプライアンス上の問題行為が複数あったとして、国分のレギュラー番組『ザ! 鉄腕! DASH!!』からの降板を発表した。その後、国分は無期限活動休止、TOKIOも解散するなど混乱が続いた。

「当初から、日本テレビは国分さんのコンプライアンス違反の内容を明らかにしていませんでした。11月には、国分さんが記者会見を開き、自らの行為のなにが問題だったのか、詳細を把握していないことを明かしました。

さらに、松岡昌宏さんが12月の『デイリー新潮』と『文春オンライン』のインタビュー取材に応じ、日本テレビへの不満を語り、SNSで同社の対応が厳しい批判を集める事態になったのです」（スポーツ紙記者）

2025年に世間を大きく騒がせたが、国分は冒頭のように、代理人弁護士を通じてコメントを発表。《このたび、日本テレビの福田博之社長と面会する機会をいただき、私の行いによりご迷惑をおかけしたことに対して直接にお詫びをさせていただきました。また関係者の方には私からのお詫びの手紙をお渡しいただくことも叶いました》と、福田社長と直接会い、謝罪したことを明かした。

ファンや元TOKIOの城島茂、松岡らへの恩返しに尽力する心境もつづっていた。ただ、Xでは

《やっぱり謝罪することがあったんじゃないか》

《謝るって事は何をしでかしたか分かってるんじゃん》

《日テレ社長にお詫び？なんで？？？対応に不服だったのでは？》

など、国分が謝罪に踏み切ったことに疑問を抱く声があがっている。

「11月の会見の際、国分さんはハラスメント行為があったことは認めつつ、具体的に自分のどの行動が問題だったのか、『答え合わせをさせていただきたい』と涙ながらに10回以上語っていました。

また、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てるなど、日本テレビに対して “反撃” するような姿勢を見せていました。しかし、会見から3カ月で謝罪に転じたことで、結局、国分さんがなにをしたかったのか、腑に落ちない人もいたのでしょう」（芸能記者）

今回の発表でも、国分の違反行為の詳細は不明なまま。一連の騒動は、国分の謝罪によって “決着” した形になったが、今後の活動は厳しいものになりそうだ。

「日本テレビから降板になったことを受けて、他局も追随し、国分さんのレギュラー番組はなくなりました。また、STARTO ENTERTAINMENTとエージェント契約を結んでいた株式会社TOKIOも2025年12月末で契約終了しました。

城島さん、松岡さんはそれぞれ会社を設立して活動しているのに対し、国分さんはSTARTO社の公式サイトからも消え、“戻る場所” がなくなりつつあります。最後まで問題行為の詳細が明かされなかったこともあり、テレビ局側も国分さんの起用には慎重になると思われます」（同）

国分のなかで、“答え合わせ” はできたのか──。