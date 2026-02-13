FRONTIER、『紅の砂漠』がもらえるPCバンドルキャンペーン
FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、「AMD ゲームがもらえるキャンペーン2026 第1弾」を開始した。対象PCの購入でゲーム『紅の砂漠』が手に入るバンドルクーポンをプレゼントする。2026年4月25日まで。
オープンワールド・アクションアドベンチャーゲーム『紅の砂漠』がもらえるPCバンドルキャンペーン
FRONTIERにて、対象となる以下のAMD RyzenまたはRadeonのいずれか一つが搭載されたデスクトップPCを購入すると、ゲーム『紅の砂漠』が手に入るバンドルクーポンを同梱するキャンペーン。
AMD Ryzen 9 9950X3D
AMD Ryzen 9 9900X3D
AMD Ryzen 7 9850X3D
AMD Ryzen 7 9800X3D
AMD Radeon RX 9070 XT
AMD Radeon RX 9070
キャンペーンの開催概要は以下の通り。
購入対象期間：2026年2月10日(火)から4月25日(土) 23:59 まで
エントリー期間：2026年2月11日(水) 11:00から5月9日(土) 23:59まで
ユーザー申請期間：2026年2月11日(水) 11:00から5月23日(土) 23:59まで
特典：『紅の砂漠』 ゲームコード（ゲームの発売予定日は3月20日）
