ド軍のバッテリー組キャンプが14日からスタート

ドジャースナインは12日（日本時間13日）、米アリゾナ州グレンデールの球団施設に続々とキャンプ地入り。バッテリー組のキャンプインを翌日に控え、大谷翔平投手や山本由伸投手も登場した。そんな中、“お馴染み”の人物が不在。米ファンからは嘆きの声があがっている。

大谷は上下スウェットとのラフな格好。山本は「家族仲間義理人情」と書かれた黒のTシャツで登場した。タイラー・グラスノー投手やウィル・スミス捕手、新加入のエドウィン・ディアス投手なども笑顔で姿を見せたが、ファンが気になったのはクレイトン・カーショーの行方だった。

地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の公式SNSなどで選手たちの姿が捉えられると、「カーショーがいない！ つらいよ」「Noooo」「寂しい」などと反応が寄せられた。

カーショーはドジャース一筋18年で通算223勝をマーク。MVP1回、サイ・ヤング賞3回、通算3052奪三振など輝かしい実績を積み上げ、昨シーズン限りで現役を退いた。まさにチームの顔だっただけに、早くもロスを感じるファンが多いようだ。一方でカーショーは、今年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシックの米国代表として参加する見込みとなっている。（Full-Count編集部）