休日の早朝、子猫の甘噛みで起こされてしまったママさん。まだ眠いからと二度寝をしたところ、容赦のなさすぎる『目覚まし』が発動してしまったそうで…？

話題となっている投稿は20万回再生を突破し、「過激だなぁ(笑)」「やりきった仕事人の顔してるw」「思わず爆笑してしまった」といったコメントが寄せられています。

【動画：休日の朝６時、子猫に起こされたママ→二度寝してしまった結果…『まさかの展開』】

穏やかな休日の朝…？

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～』に投稿されたのは、子猫の「しろがね丸」くんが寝室でぐっすりと眠るママさんを起こしにきた時の様子。時刻は午前6時、休日としては少し早い時間だったといいます。

布団に頭を突っ込んだりゴロゴロ喉を鳴らしたりと、無邪気な姿を見せるママ大好きっ子のしろがね丸くん。少しして本来の目覚まし担当の先輩猫「ぽこ太郎」くんもやってきたそうですが、意外にもふたりはまったりし始めたのだとか。

甘噛みとママさんのスゴ技

しかし30分後、突然の痛みに声を上げるママさんの姿が。歯の生え変わりの時期を迎えたことで増えたという、しろがね丸くんの甘噛み攻撃で起こされてしまったようです。

すると、まだ眠いと目を閉じたママさんがしろがね丸くんを相手に、無意識ながらも的確に撫でるという驚きの特技を披露。手が止まった頃には寝かしつけに成功したかと思われましたが…。10分後、二度寝に入ったママさんに甘噛みを超える衝撃が襲います。

強烈すぎる目覚まし

しろがね丸くんはママさんの手をホールドすると、ガブッと容赦のない噛みつき目覚ましを発動！痛がるママさんをよそに満足そうな表情のまま離さず、我慢できないほどの一撃を与えた時も可愛いキョトン顔に。全く悪気のない姿を見せられては、怒れませんね。

寝起きと痛みで混乱しているのか、「ありがとうございます」と謎の発言をしたママさんですが、この起こし方はさすがに堪えたご様子。一部始終を見ていたぽこ太郎くんに、「ぽこちゃんが起こして」とお願いするのでした。

投稿には「めっちゃ笑いました」「しろちゃんの起こし方はハードモードですね(笑)」「可愛い子に噛まれたらそりゃありがとう出ちゃうわw」「しろがね丸、まだぽこの域までは遠いな(笑)」「ポコ師匠に正しい起こし方を伝授してもらわねばですねwww」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～』では、ぽこ太郎くんたちの日常の様子が投稿されています。やんちゃ盛りなしろがね丸くんの可愛い姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。