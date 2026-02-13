普段はすっきりとしたきれいな顔立ちの猫さんですが、投稿主さんのフェイスマッサージを受けると、あまりの気持ちよさに表情が崩れてしまうのだとか。動画は1.4万回以上も再生され、「可愛い。凄く癒されてるにゃん」「うっとり」とのコメントが集まっています。

【動画：普段はこんなにかわいいのに…愛猫に『フェイスマッサージ』をすると→笑ってしまう『表情の変化』】

美人な猫さんがフェイスマッサージを受けると…

Instagramアカウント「チロとマロ」さまに登場したチロロくんは、白い毛並みに緑のまん丸の瞳が特徴的な猫さんです。ところが投稿主さんがフェイスマッサージをしてあげると、まるで別猫のようになってしまうのだとか。

投稿主さんがチロロくんの顔を両手で両側から包み込み、フェイスマッサージをしてあげると、気持ちよさそうに目を閉じて、ポカンと口を開けてしまうのだそう。先ほどのチロロくんとはずいぶん違う表情ですね。

フェイスマッサージでとろけてしまうチロロくん

投稿主さんがチロロくんにフェイスマッサージをしてあげると、必ずこのような表情になるのだとか。あまりの気持ちよさに、とろけたような表情を見せています。チロロくんは、フェイスマッサージが大好きなんですね。

何度も顔周りを撫でてもらって、今にも寝落ちてしまいそうな様子。普段のすっきりとした表情とはうってかわって、まるで別猫のような姿になってしまったチロロくんの姿が可愛らしいと、たくさんのコメントが寄せられています。

2匹の猫との思い出

投稿主さんの家には、チロロくんとマロロちゃんの2匹が暮らしているのだそう。投稿主さんは、2匹との思い出を残すために、アルバムとしてアカウントを始めたのだとか。

2匹は仲良しとのことで、一緒にくっついて寝ていることもあるのだそう。お互いに毛づくろいをしあっている姿はとても癒されます。これからも仲良しの姿をたくさん見せてくださいね。

チロロくんがフェイスマッサージを受ける様子は、Instagramで1.4万回以上も再生され、「可愛い。凄く癒されてるにゃん」「可愛いですね」「よっぽど気持ちいいんでしょうね」「うっとり」「可愛い。ヨダレでそうだね」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「チロとマロ」さまには、チロロくんとマロロちゃんの日常の様子がたくさん投稿されています。仲良しな2匹の姿を見ることができますよ。

