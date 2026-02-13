病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！

■今週の体操は…「高血圧緩和」に「足裏タオルつかみ」

ふくらはぎは、重力に逆らって血液を上半身に送り込むため「第二の心臓」といわれています。ここを鍛えると、心臓の負担が軽減して、血圧の上昇が抑えられるのです。外に出るのも億劫な冬は、椅子に座りながらできる“ふくらはぎの筋力アップ”体操が手軽。足指でタオルをたぐりよせると、ふくらはぎがしっかり使われているのがわかるはずです。

【1】椅子に座り、足元にフェースタオル（または手ぬぐい）を縦に敷く。タオルの上に足をのせ、足の指先をできるだけ広げる。

【2】足指を開いたり閉じたりしながら、足指だけを使って、タオルを手前にたぐり寄せていく。できるだけ、ひと息にタオルを引きよせるのがポイント。タオル（手ぬぐい）1本分をたぐりよせる。

筋肉量が多いと、血管が拡張しやすくなって高血圧予防になります。筋肉量アップのために、タンパク質は動物性、植物性（大豆加工品など）を毎食取りいれることが大事です。

【PROFILE】

ごぼう先生

10万人以上のシニアを笑顔にしてきた“大人のための体操のお兄さん”。とにかく簡単でわかりやすく、楽しい体操が人気。SNSでも発信し、幅広い世代から支持を集めている。