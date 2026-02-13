２月１７日に開催されるボクシングの２０２５年度年間表彰式「ＪＡＰＡＮ ＢＯＸＩＮＧ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５」の一般ファン向けの観戦チケットが、１３日午後６時からチケット販売サイト「チケミー（ＴｉｃｋｅｔＭｅ）」で緊急販売される。

会場は東京ドームホテルＢ１Ｆ大宴会場「天空」。開場は午後６時、開演は６時半（８時終了予定）。チケットは限定６０席（全席指定、先着順）で、予定枚数に達し次第、販売終了となる。価格は１万１０００円（税込み）。

２０２４年度の年間表彰では、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）が７年連続８度目の最優秀選手賞（ＭＶＰ）に輝いた。

２５年度年間表彰の最優秀選手賞候補には、井上尚弥（大橋）、ＷＢＡ世界バンタム級王者・堤聖也（角海老宝石）、前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）、ＩＢＦ世界フライ級王者・矢吹正道（緑）の４選手がノミネート。年間最高試合賞（世界戦）には、堤聖也―比嘉大吾（２月２４日・有明アリーナ）、寺地拳四朗―ユーリ阿久井政悟（３月１３日・両国国技館）、矢吹正道―アンヘル・アヤラ（３月２９日・愛知県国際展示場）、井上尚弥―ラモン・カルデナス（５月４日・米ラスベガス）、谷潤人―西田凌佑（６月８日・有明コロシアム）、井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日・ＩＧアリーナ）、井上拓真―那須川天心（１１月２４日・トヨタアリーナ東京）、堤聖也―ノニト・ドネア （１２月１７日・両国国技館）、矢吹正道―フェリックス・アルバラード（１２月２７日・愛知県国際展示場）の９試合が候補に選ばれている。