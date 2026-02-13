女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）。次週１６日から始まる熊本編に登場するメンバーが紹介された。

１３日、公式インスタグラムに「ばけばけ人物紹介図」がアップされ「熊本で出会う人々が加わりました」と紹介された。ヘブン（トミー・バストウ）の同僚教師ロバート・ミラー（ジョー・トレメイン）とその妻・ラン（蓮佛美沙子）、ヘブンの同僚教師である作山（橋本淳）など、初登場の人物が多数加わった。

松野家の女中・クマ（夏目透羽）という女性も。公式サイトによると「熊本でのトキたちの暮らしを一人で支えるがんばり屋さん…だけど、がんばりすぎてしまうことも」というキャラクターだという。

ネットは「松野家にも女中が…！」「松野家の女中！？」とびっくり。演じるのは女優の夏目透羽（とわ）で、朝ドラ初出演。オーディションで出演を射止めた。

夏目は話題作に続々と参加している２１歳。昨年のＴＢＳ系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」第５話では、勝男（竹内涼真）の後輩・白崎ルイ（前原瑞樹）の彼女である青子役を演じ、ネット上で「かわええ！」と注目を集めた。現在放送中のテレビ朝日系「再会〜ｓｉｌｅｎｔ ｔｒｕｔｈ〜」（火曜・後９時）では、井上真央演じる万季子が経営する美容室「Ｍａ ｓａｉｓｏｎ」の美容師・多村美帆役で参加。今年１月に公開された映画「恋愛裁判」にも出演している。