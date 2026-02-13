今年の春メイクどうする？韓国の新作春コスメをチェック！【ハングクTIMES】
皆さまこんにちは。美容が好きすぎて韓国に移住した、美容ライターの峰岸真由です。韓国はまだまだ寒い日が続いていますが、早くも春メイクに向けた新作コスメが続々と登場しています。
【写真】春らしいピンクがかわいい！dasiqueの春コスメ
なかでも今年は、ふんわりとした血色感や軽やかなツヤを意識した、やわらかいカラーや質感のアイテムが豊富。ナチュラルなのにしっかり盛れる、今どきの“抜け感メイク”がかなうラインナップがそろっています。韓国では日本のように春コレクションが一斉に発売されることは少なく、ブランドごとに新作や新色が順次登場するのが特徴。今季も人気ブランドから春らしいカラーの新作が続々と登場し、店頭やSNSで話題を集めています。
そこで今回は、韓国在住美容ライターの峰岸が現地でチェックした、2026年春の新作コスメを厳選してご紹介します。「今年の春メイクはどうしよう？」「韓国の最新トレンドが知りたい」そんな方は、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね！
■dasique（デイジーク）
韓国で大人気のメイクブランド「デイジーク」から、2026年2月に春の始まりを感じさせる「スウィートブロッサム」コレクションが登場しました！桜のように甘くやさしいピンクピーチカラーを中心にした、春らしいラインナップがそろっています。
今回のコレクションは、アイシャドウ種、チーク2種、リップ1種の全4アイテムで構成。咲き誇る花々の中でも、ひときわ甘くやさしく広がる“スウィートブロッサム”の世界観を表現しているそう。
その中から、自然な血色感から上品な深みまで楽しめる9色アイシャドウパレットと、桜ピンクの透明感あふれる発色が魅力のグロウティントのミニサイズをご紹介します。
実際の色味や仕上がりをチェックしてみました！
【アイシャドウパレット #37 スウィートブロッサム】
やわらかなピンクからモーブ系までがそろった9色パレット。マットから繊細なラメまで質感の違いも楽しめて、ナチュラルな血色メイクから少し深みのある春メイクまで幅広く活躍します。目元にのせると自然な透明感が生まれ、春らしいやわらかな印象に仕上げてくれるのも魅力のひとつ。
【ジューシーデューイーグロウティントミニ #M29 チェリーフローラ】
みずみずしいツヤ感が特徴のグロウティント。ほんのり青みを感じる桜ピンクで、唇に自然な血色感と透明感をプラスしてくれるカラーです。軽やかなつけ心地で、春らしいうるツヤリップが簡単に完成。ポケットに入る超ミニサイズなので、持ち運び用コスメとしてもぴったりです。
■Dear.A（ディアエー）
毎日のメイクに取り入れやすいナチュラルカラーがそろう「ディアエー」から2026年2月に登場したのは、同系色でまとめられた6色入りのコンパクトなアイシャドウパレット。ポーチにすっと収まるサイズ感ながら、ベースカラーから陰影、きらめきまで仕上げられる、デイリーメイクにちょうどいいバランスのアイパレットです。
カラーは、パーソナルカラーに合わせて選べる全3色展開。透明感のあるクールベリーピンクの「01 モーブ」、やわらかなムードのウォームブラウン「02 ペタル」、あたたかみのあるコーラルピーチベージュ「03 ピーチ」と、それぞれ違った雰囲気の目元が楽しめます。
マット・マットパール・グリッターと質感の違いもそろっているので、ナチュラルな陰影からさりげないきらめきまで、このパレットひとつでメイクが完成するのも魅力。忙しい朝や旅行用にも重宝しそうなアイテムです。
3色すべて手元にあるので、それぞれの色味や仕上がりをまとめてチェックしてみました！
【パーフェクトマッチアイシャドウパレット： 01Mouve モーブ】
透明感のあるクールベリーピンクを基調にした6色パレット。青みを含んだピンクからくすみモーブ、締め色のブラウンまでそろっていて、甘さと大人っぽさをバランスよく楽しめるカラー構成です。ふんわりとした血色感と透明感のある目元を演出してくれるので、ナチュラルなピンクメイクや、やさしい雰囲気の春メイクにぴったりのパレットです。
【パーフェクトマッチアイシャドウパレット： 02Petal ペタル】
やわらかなベージュやピーチブラウンを基調にした6色パレット。ミルクを含んだようなまろやかな発色で、ナチュラルに陰影をつけながら、あたたかみのある目元を演出してくれます。繊細なラメカラーも入っているので、上品なツヤ感をプラスした春らしいブラウンメイクにもぴったりのパレットです。
【パーフェクトマッチアイシャドウパレット ：03Peachy ピーチ】
コーラルピーチやベージュを基調にした、あたたかみのある6色パレット。やさしくなじむピーチカラーから陰影をつけるブラウンまでそろっていて、ナチュラルに立体感のある目元を演出してくれます。ふんわりとした血色感とやわらかなツヤ感で、春らしいコーラルメイクにぴったりのパレットです。
■peripera（ペリペラ）
ポップで愛らしいカラーアイテムがそろう「ペリペラ」から、リップやチークなどがそろった春の新作コレクションが登場。韓国では2月に先行して登場し、日本でも順次発売が予定されています。キャラクターとのコラボデザインも話題を集めています。
今回のコレクションでは、みずみずしいツヤ感が魅力の「ムードグロウティント」をはじめ、ふんわりとした血色感を演出するチークなど、春メイクにぴったりのアイテムがラインナップ。ピンクやピーチ系を中心にした、やわらかく愛らしいカラーがそろっています。
その中でも、ブランドを代表するツヤ系リップ「ムードグロウティント」の春らしいカラーを実際に使ってみたので、色味や仕上がりをチェックしてみました！
【ムードグロウティント：03 Juicy peach ジューシーピーチ】
全20色展開の中から、韓国で人気のカラー「03 ジューシーピーチ」をチョイスしました。ほんのりコーラルを感じるピーチピンクで、唇にのせると自然な血色感とツヤをプラスしてくれるカラー。重ねるほどに色づきが増し、ジューシーでみずみずしい仕上がりが楽しめるのも魅力。春メイクにぴったりの、軽やかでフレッシュな印象のリップです。
■lilybyred（リリーバイレッド）
「lilybyred（リリーバイレッド）」から、定番のハート型チーク「ラヴ ビーム チーク バーム」に春らしい新色が登場。2月より韓国のオリーブヤングで展開がスタートし、ピーチトーンのやわらかな血色感が楽しめるカラーが仲間入りしました。
ころんとしたハート型のパッケージが目を引くチークバームで、しっとりとなじむテクスチャーもポイントのひとつです。肌にのせると内側からにじむような自然なツヤと血色感を演出してくれる、デイリー使いしやすいアイテムです。
今回は新たに登場した「#16 HONEY PEACH」のカラーを実際に使ってみたので、色味や仕上がりをチェックしてみました！
【ラヴ ビーム チーク バーム：16 HONEY PEACH ハニーピーチ】
新色の「#16 HONEY PEACH」は、はちみつを含んだようなやわらかニュートラルピーチカラー。ほんのり温かみのある色味で、肌になじみながら自然な血色感をプラスしてくれます。白みを感じるやさしい発色なので、頬にのせるだけでふんわりとした春らしい印象に仕上がるカラーです。もちろんリップとしても◎
■この春取り入れたいコスメは見つかった？
韓国ではすでに春の新作コスメが続々と登場し、店頭も一気に春ムードに。ピンクやコーラルなどのやわらかなカラーを取り入れるだけで、メイクの印象も軽やかにアップデートできます。今回ご紹介したアイテムの中で気になるものがあれば、ぜひ早めにチェックして春メイクを楽しんでみてくださいね！
（取材・文：峰岸真由）
