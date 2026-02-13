◆リヤドダートスプリント・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１２００メートル）＝２月１３日、キングアブドゥルアジーズ競馬場）

重賞初制覇を狙うアメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）はダートコースをキャンターで１周半走った。

見守った矢作調教師は「普通にいいけど、１００まではいってないかなというところはあります」と冷静に現状を分析した。それでも、愛馬に託したい「大記録」がある。

「あと、スプリントだけなんだよ」と切り出したのは、サウジアラビアでの他国の馬が出走可能な重賞の完全制覇。矢作調教師はサウジＣを２０２３年（パンサラッサ）、２０２５年（フォーエバーヤング）に、ネオムターフＣを２０２５年（シンエンペラー）に、１３５１ターフスプリントをバスラットレオン（２０２３年）に、レッドシーターフＨを２０２２年（ステイフーリッシュ）に、サウジダービーを２０２４年（フォーエバーヤング）に勝っている。

リヤドダートスプリントは２０年から始まり、今年でまだ７回目という歴史が浅い。そんな中、今回、アメリカンステージが勝てば、トレーナーは驚異的なスピードで偉業を達成することになる。「枠は外だが、舞台はいい。ひと回り成長もしているしね」とトレーナー。快速外国産馬の大駆けに期待した。