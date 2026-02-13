大みそかの「ＮＨＫ紅白歌合戦」に初出場を果たした５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優の佐野勇斗がファンやドラマ共演者への愛を炸裂（さくれつ）させている。

佐野は１３日までに自身のインスタグラムを更新。「Ｍ！ＬＫコンサート ＳＭＩＬＥ ＰＯＰ！ ありがとうございました！！メンバーとみ！るきーずで作り上げるこの空間が何より楽しくて大切で、守りたい場所なんだなと再認識できました。」とコメントし、コンサートの様子を公開。

昨年１０月期の日本テレビ系連続ドラマ「ＥＳＣＡＰＥ それは誘拐のはずだった」（水曜・午後１０時）で、女優の桜田ひよりとともにダブル主演を務めた佐野。「またみんなに会える日を爆裂に楽しみにしてます！！チームエスケイプにも久々会えて嬉しかったぁー！！」と記し、桜田、元日向坂４６で女優の影山優佳、子役・阿部来叶、サッカー日本代表の三笘薫の兄で俳優の結木滉星との再会ショットもアップした。

この投稿にファンからは「佐野くんアイドルでいてくれてありがとうって改めて思ったライブでした」「エスケイプチームも見に来てくれて最高だね」「いい写真ばっかり！ツアー完走おめでとうー！！多幸感がすごいライブで、幸せたくさんもらいましたありがとう」「Ｍ！ＬＫの存在が青春です」「改めて俳優とアイドルどっちもがんばってくれてありがとう」「リハの動画も貴重すぎて滅」などのコメントが寄せられている。