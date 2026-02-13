新しい地図の香取慎吾が１３日、東京・港区の日本財団で行われた“応援のチカラ”プロジェクト・アート贈呈式に参加した。

２０１７年からパラスポーツを応援してる香取は「パラスポーツは人生の輝きを教えてくれる」と魅力を語った。

今回は来月に開幕するコルティナ２０２６冬季パラリンピック日本代表選手に、香取が作成したアートを贈呈するイベント。香取は昨年、９月に都立墨東特別支援学校を訪れ、児童・生徒が“応援”をテーマに描いた絵をもとにして、アートを制作した。

タイトルは「応援パラ火」で、香取は「生徒たちが書いてくれた絵を見て、スパークするような力強いパワーを感じた」という。その「そのスパークした思いを一つにしようと思って、子供たちが描いてくれた絵が全員分入ってます。放射線状にコラージュした」という。

贈呈された絵に車いすカーリングの中島洋治選手は「とても素晴らしい。花火のように輝けるように頑張りたい」。スノーボードの岡本圭司選手は「すごいパワーを感じる」と感激し、「Ｔシャツ作ってほしいです」と懇願した。