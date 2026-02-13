【Amazonセール】ダイキャストカー「1/18 NISSAN GT-R (R35) Track Edition Engineered By NISMO T-Spec 2022 Millennium Jade」がお買い得
【1/18 NISSAN GT-R (R35) Track Edition Engineered By NISMO T-Spec 2022 Millennium Jade】 参考価格：43,780円 セール価格：38,526円 割引率：12％
Amazonにて、MOTORHELIX製のダイキャストカー「1/18 NISSAN GT-R (R35) Track Edition Engineered By NISMO T-Spec 2022 Millennium Jade」が割引価格で販売されている。
本製品は、2022年に発売された特別仕様車「NISSAN GT-R (R35) Track Edition Engineered By NISMO T-Spec」のダイキャストカー。ボディカラーはミレニアムジェイドで、フル開閉機構を搭載している。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
※参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。