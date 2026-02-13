東京ばな奈×さくらが春色に咲く♡限定8個入がオンライン拡大販売

グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」より、『さくら咲く東京ばな奈「見ぃつけたっ」さくら香るバナナ味8個入』が登場。2026年2月12日(木)から公式オンラインショップで注文受付を開始します。見た目も味わいも春満開の一品で、ひと足早くお花見気分を楽しんでみませんか♡

桜に染まる春の東京ばな奈

“東京の美しい春爛漫”をテーマに誕生した、さくら咲く東京ばな奈。桜の焼き印が押された可愛いスポンジは、国産米粉を使用したグルテンフリー(※)。もっちりふんわりとした食感が特長です。

中には、とろ～り桜が香るバナナカスタードクリームがたっぷり。ひと口でやさしい甘さと春の香りが広がります。

さくら咲く東京ばな奈「見ぃつけたっ」さくら香るバナナ味8個入



価格:1,350円(本体価格1,250円)

※表示の価格は参考小売価格です。

※本品は小麦粉を含む製品と共通の設備で製造しております。

オンライン＆店舗販売情報

通販情報



2026年2月12日(木)10:00～受付中：公式オンラインショップ「パクとモグ」／パクとモグスイーツショップ楽天市場店／パクとモグスイーツショップYahoo!店

2026年2月13日(金)10:00～受付開始：パクとモグ-HANEDA Shopping店-

※受注期間中でも、商品がなくなり次第受付を終了いたします。

取り扱い店舗※～3月末ごろまで



販売中：東京ばな奈s(JR東京駅八重洲地下中央改札外)

2026年2月17日(火)～：東京タワー(TOKIO333)

2026年3月2日(月)～：東京ばな奈スタジオ1F-STUDIO大丸東京店

※販売開始日は前後する場合がございます。

※ほか、一部姉妹店でも販売する場合があります。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

春のご挨拶にもぴったり

桜のやさしい香りと、もっちり食感が楽しめる春限定の東京ばな奈。卒業や引っ越しなど、新しい門出が増える季節の贈り物にもぴったりです。

見ても味わってもさくら気分を満喫できる一箱で、大切な人に春のときめきを届けてみてください♪