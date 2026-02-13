テレビ東京系「あちこちオードリー」が１１日、放送された。

この日は「本当は言いたかったけどギリで飲み込んだ言葉」を進行。Ａマッソ・加納は「テレビ業界も時代が変わりパワハラがなくなったという話を聞いて飲み込んだ一言」として「まだまだ全然いません？」と切り出し、共演者らを苦笑させた。

加納は「なんか（自身が）女性っていうのもあって。直接的に私に来るのはもう本当にないんですけど…。ＡＤ蹴り倒してるやん…みたいな」と振り返った。

つづけて加納は「その現場で見ない振りをして『テレビ業界も変わりましたね』とか言ってんのが…。『いや、蹴ってたけどな…』みたいな」と話した。

宮下草薙・草薙航基も「確かにロケ後半の…。技術さんとか結構、その…。すごいですよね。技術さん同士で」と激しいやりとりがあることを述懐。加納は「なんか、何を言ってもいいってされてるカメラマンの人とかいません？ミスターテレビみたいな。何言ってもいい。『どけよ！お前ら！』とか。怖い…」と続けて笑わせた。

宮下兼史鷹も「思うのは、やっぱり…。もう、ほぼケーブルで（スタッフ間の）いざこざが起きるじゃないですか？『ケーブル！踏んでるよ！ケーブル！』って」と業界あるあるを明かして、爆笑させていた。