ドジャースのキャンプインは13日から

ドジャースの佐々木朗希投手が愛用する“持ち物”が再び話題となっている。ドジャースは12日（日本時間13日）、キャンプ集合日の様子を公式インスタグラムで公開。ロッテ時代の同僚、高野脩汰投手のサイン入りトートバッグを肩にかけて球場入りする姿が反響を呼び、さらに高野本人が投稿に反応したことで注目が集まっている。

バッテリー組のキャンプインを翌日に控えたこの日、佐々木は黒Tシャツに黒のパンツというラフな装いで施設入り。左肩にかけていたのは、高野のサインが大きくプリントされたトートバッグだった。昨年10月のフィリーズとの地区シリーズ第3戦でも持参し話題となった“相棒”で、海を渡っても変わらぬ関係性をうかがわせた。

大事なキャンプインを控え、佐々木の“愛情”滲む一品に高野もすぐさま反応。「OMG What happened（マジかよ 何が起きたんだ）」とコメントを寄せた。思わぬ形で再び脚光を浴びた自身のサインバッグ。メジャーの舞台でも存在感を放つ形となり、2人のやり取りが再び注目を浴びることになった。

SNS上では「朗希ありがとう」「高野のことどんだけ好きなん笑」といった反応はもちろん、すぐに高野自身がコメントしたことに「ご本人登場で草www」「スター！」「大スター高野さん」といった声が並んだ。佐々木の何気ない持ち物から広がった交流は、日米をまたぐ元同僚の絆を感じさせる一幕として話題を集めている。（Full-Count編集部）