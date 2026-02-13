杉浦太陽、希空と“人気タレント”長女が同い年 当時ご近所で「一緒にハーフバースデーした」
タレント・杉浦太陽（44）が13日までに自身のYouTubeチャンネル「たぁちゃんネル」を更新。長女でタレントの希空（19）の幼なじみを明かした。
【写真】杉浦太陽が公開、18歳迎えた長女・希空の“貴重”な幼少期ショット
次女・夢空ちゃんが昨年8月に誕生し、ハーフバースデーについてコメント。「ハーフバースデーも（子どもたち）みんなしてきたけど、希空のときからしてる」としみじみ語った。
続けて、タレントのマギー審司の長女と希空が同い年であると告白。「ちょうど当時、近所に住んでた。だから一緒に集まってハーフバースデーをしたっていう記憶がめっちゃある」などと振り返り、「やっぱり大事な節目だと思うし、夢空もしっかりとみんなでお祝いしてあげたいと思っております」と伝えた。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、10年12月に長男・青空さん（せいあ）、13年3月に次男・昊空さん（そら）、18年12月に三男・幸空さん、25年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
マギーは、妻・有希さんと2006年8月に結婚。08年1月に長女、11年1月に長男、13年11月に次女が誕生している。
【写真】杉浦太陽が公開、18歳迎えた長女・希空の“貴重”な幼少期ショット
次女・夢空ちゃんが昨年8月に誕生し、ハーフバースデーについてコメント。「ハーフバースデーも（子どもたち）みんなしてきたけど、希空のときからしてる」としみじみ語った。
続けて、タレントのマギー審司の長女と希空が同い年であると告白。「ちょうど当時、近所に住んでた。だから一緒に集まってハーフバースデーをしたっていう記憶がめっちゃある」などと振り返り、「やっぱり大事な節目だと思うし、夢空もしっかりとみんなでお祝いしてあげたいと思っております」と伝えた。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、10年12月に長男・青空さん（せいあ）、13年3月に次男・昊空さん（そら）、18年12月に三男・幸空さん、25年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
マギーは、妻・有希さんと2006年8月に結婚。08年1月に長女、11年1月に長男、13年11月に次女が誕生している。