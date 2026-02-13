20年12月に「下咽頭がん」を公表したお笑いトリオ「ななめ45°」の岡安章介（46）が13日、自身のインスタグラムを更新し、寛解したと報告した。

「ご報告です」と書き出すと、「私事で恐縮ではございますが、5年前に罹患いたしました下咽頭癌につきまして、先日実施いたしました病院での検査結果、特に異常は認められず、寛解と診断していただきました」と報告。

「皆様には多大なるご心配をおかけし、誠に申し訳ございませんでした」とつづると、「皆様の温かいご支援とご厚情のおかげで、ここまで回復することができました。心より感謝しております」と続けた。

「これからも、皆様にたくさん笑って頂ける、お喜びいただけるような活動を続けて参りますので、引き続きよろしくお願いします」と結んだ。

ななめ45°は2000年結成のトリオ。岡安は車掌のモノマネを交えた鉄道ネタで知られている。20年12月16日にインスタグラムで下咽頭がんを公表。21年3月には「喉の奥のガンは消えた」との判断を受け、とりあえずの治療が終了したことを報告し、その後は月1回の定期検診になると伝えていた。